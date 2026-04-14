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Modica

Modica, manutenzioni negli immobili comunali: nuovi interventi in città

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Modica, 14 aprile 2026 – Prosegue il piano di manutenzione degli immobili comunali a Modica. A fare il punto è l’assessore alle Manutenzioni, Piero Armenia, che sottolinea come gli interventi rientrino in una programmazione “ben cadenzata e condivisa” dall’amministrazione, portata avanti con continuità. Diversi i lavori già completati. Tra questi, la sistemazione dei servizi e della stanza del centralino presso Palazzo San Domenico, sede istituzionale del Comune. Interventi manutentivi hanno inoltre interessato la caserma dei Carabinieri di via Resistenza Partigiana, mentre altri lavori sono attualmente in corso presso la biblioteca comunale intitolata al poeta Salvatore Quasimodo. Non mancano interventi di minore entità già conclusi in diversi stabili dell’ente, a conferma di un’azione diffusa sul patrimonio comunale. Nella giornata odierna, inoltre, sono stati avviati i lavori di riqualificazione dei bagni pubblici di Piazza San Giovanni. Un intervento che, come evidenziato dall’assessore Armenia, rappresenta “un segno concreto dell’attenzione dell’amministrazione per una parte importante della città”. Il progetto prevede il completo rifacimento dei servizi igienici, con l’obiettivo di renderli più decorosi e pienamente fruibili sia per i cittadini che per i numerosi turisti e visitatori che ogni anno scelgono Modica come meta.

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