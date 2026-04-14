Tensioni nel quartiere Santa Andrea di Modica: residenti preoccupati per episodi di molestie

Modica, 14 aprile 2026 – Nel quartiere Santa Andrea cresce la preoccupazione tra i residenti a causa di una situazione che negli ultimi tempi avrebbe richiesto più volte l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito da alcuni abitanti della zona, una famiglia del quartiere sarebbe da tempo oggetto di comportamenti molesti e insistenti da parte di un individuo che continuerebbe a presentarsi nei pressi dell’abitazione, generando paura e tensione tra i vicini. La situazione avrebbe già portato a diversi interventi della polizia, chiamata sul posto in più occasioni per verificare quanto stava accadendo e riportare la calma. «Non è una situazione tranquilla – raccontano alcuni residenti –. Ogni volta che succede qualcosa c’è agitazione nel quartiere e molte famiglie iniziano a preoccuparsi». Gli abitanti chiedono maggiore attenzione e un intervento risolutivo affinché il problema venga affrontato definitivamente, restituendo serenità a una zona che fino a poco tempo fa era considerata tranquilla. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte delle autorità, ma la vicenda continua a essere monitorata e i cittadini sperano che si possa arrivare presto a una soluzione.

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