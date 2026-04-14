Addio a Salvatore Bramanti, lo storico “bombolaio” di Corso Umberto a Modica

Si è spento a 81 anni un pilastro del commercio modicano. Per decenni il suo negozio di fronte alla Chiesa di San Pietro è stato un punto di riferimento per l'intero centro storico

MODICA, 14 Aprile 2026 – Il centro storico di Modica perde una delle sue figure più iconiche e gentili. Si è spento all’età di 81 anni Salvatore Bramanti, conosciuto da tutti come lo storico “bombolaio” di Corso Umberto.

Per decenni, Bramanti non è stato solo un commerciante, ma una vera e propria istituzione. Il suo negozio, situato proprio dirimpetto alla maestosa scalinata della Chiesa Madre di San Pietro, era una tappa obbligata per le famiglie modicane. Lì, tra scaffali colmi di accessori per la cucina e casalinghi, Salvatore e la moglie Carmela accoglievano tutti con quel garbo d’altri tempi che oggi appare sempre più raro.

Il nome di Salvatore Bramanti resterà indissolubilmente legato alla consegna delle bombole del gas, un servizio che lui stesso svolgeva instancabilmente a domicilio, inerpicandosi spesso tra i vicoli del centro per servire le abitazioni più difficili da raggiungere con la sua Vespa Piaggio. Con la sua scomparsa, se ne va un testimone di quella Modica del fare, fatta di sacrificio e dedizione al lavoro.

Il negozio aveva abbassato le saracinesche già da qualche anno, lasciando un vuoto visibile nel tessuto commerciale del Corso, ma il ricordo della sua figura è rimasto vivo nel cuore dei residenti e dei colleghi commercianti.

La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro della città, suscitando profondo cordoglio. I funerali saranno celebrati mercoledì 15 aprile alle ore 10:00, proprio nel “suo” Duomo di San Pietro, la chiesa che per una vita intera ha osservato dalla soglia della sua attività.

Alla moglie Carmela, alle figlie Elisabetta e Laura e alla famiglia Bramanti giungano le più sentite condoglianze.

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