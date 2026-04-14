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Politica | Scicli

Pug, il Comune di Scicli ha condiviso con la città il nuovo Piano urbanistico generale

Tutti i momenti di confronto e partecipazione sono stati esperiti secondo i dettami di legge sin dall'8 ottobre 2025
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Scicli, 14 aprile 2026 – L’amministrazione comunale di Scicli ribadisce che il documento preliminare di Pug, Piano urbanistico generale della città, è stato costruito grazie ai contributi depositati dai cittadini e dai portatori di interessi diffusi durante le fasi di ascolto e dalle istanze pervenuto grazie al link messo a disposizione sul sito dell’Ente (ad oggi ancora attivo: https://bit.ly/4dGeL7I ). Tale documento Preliminare traeva origine dal corposo elaborato redatto dal Dipartimento Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, che ha raccolto e sintetizzato gli interventi e i contributi provenienti dalla città.

A tal proposito, l’Amministrazione esprime la propria costernazione al Direttore del Dipartimento meneghino, per la inopinata partecipazione della Responsabile scientifica per la redazione dello Studio Demografico Socio Economico, tecnico dello stesso Dipartimento, a una iniziativa politica di un Partito di opposizione all’attuale amministrazione, occasione nella quale la stessa prof.ssa/architetta avrebbe fatto esternazioni estranee al ruolo istituzionale che le sarebbe imposto per ruolo e appartenenza al prestigioso istituto universitario e alla data odierna mai smentite.

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