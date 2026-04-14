Giovani, terra e credito: a Ispica il ciclo di workshop Agri-Future organizzato da Confagricoltura Sicilia e CoopCredit

Ispica, 14 aprile 2026 – Giovedì 16 aprile, alle ore 16:30, presso la Dimora Storica Principe di Belmonte di Ispica, si terrà il terzo appuntamento del ciclo Agri-Future – Ricambio Generazionale in Agricoltura, l’iniziativa itinerante promossa da Confagricoltura Sicilia e CoopCredit S.c.p.a. per portare direttamente nelle province siciliane gli strumenti finanziari dedicati ai giovani imprenditori agricoli. Al centro del workshop gli strumenti ISMEA per il ricambio generazionale, a partire da Generazione Terra 2026, il bando da 120 milioni di euro per l’acquisto agevolato di terreni riservato agli under 41.

Dopo le tappe di Agrigento e Catania, il ciclo continua nel territorio ragusano, terra a forte vocazione agricola e protagonista dell’eccellenza ortofrutticola siciliana. L’appuntamento di Ispica rappresenta un’occasione concreta per i giovani agricoltori della provincia di Ragusa di confrontarsi direttamente con esperti di finanza agevolata, credito agrario e mediazione creditizia specializzata.

“Agri-Future nasce dalla convinzione che il futuro dell’agricoltura siciliana passi attraverso i giovani e la loro capacità di accedere agli strumenti giusti al momento giusto”, afferma Rosario Marchese Ragona, Presidente di Confagricoltura Sicilia. “Con la tappa di Ispica portiamo questo ciclo itinerante nel cuore del ragusano, una provincia che rappresenta una delle punte di diamante dell’agroalimentare siciliano. Confagricoltura Sicilia è impegnata a costruire ponti tra le opportunità che le politiche nazionali ed europee mettono a disposizione e le imprese agricole che ogni giorno affrontano sfide sempre più complesse. La pluralità di strumenti ISMEA oggi disponibili, dal credito agevolato all’accesso alla terra, rappresenta una leva strategica che non possiamo permetterci di non cogliere”.

“Portare Agri-Future a Ispica – dichiara Antonino Pirrè, Presidente di Confagricoltura Ragusa – significa riconoscere il valore e il potenziale del nostro territorio. I giovani imprenditori agricoli della provincia di Ragusa hanno talento e determinazione: il nostro compito è fare in modo che non si scontrino da soli con la complessità burocratica e con le difficoltà di accesso al credito. Questo workshop offre risposte pratiche e strumenti reali per chi vuole essere promotore di innovazione e sviluppo”.

“Con il workshop di Ispica proseguiamo il percorso che ha toccato tre province e raggiunto centinaia di giovani agricoltori siciliani, sottolinea Roberto Ponte, Presidente di CoopCredit S.c.p.a. “Il nostro messaggio è semplice: le risorse ci sono, ma vanno sapute cogliere. Il mediatore creditizio specializzato è la figura che trasforma un’opportunità di bando in un progetto concreto e cantierabile, guidando l’imprenditore in ogni fase, dalla strutturazione della domanda alla scelta della convenzione bancaria più adatta”.

I lavori saranno conclusi dal Vice Presidente nazionale di Confagricoltura Ragusa, Sandro Gambuzza.

Il programma:

Ore 16:30 – Registrazione dei partecipanti

Ore 17:00 – Saluti del Presidente di Confagricoltura Ragusa, Antonino Pirrè

Ore 17:10 – Intervento del Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona

Ore 17:20 – Intervento di Giuliano Fratantonio – Studio Fratantonio

Ore 17:30 – Intervento di Roberto Ponte, Presidente di CoopCredit S.c.p.a.

Ore 18:00 – Interventi di Giuseppe Infantino (BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo) e Calogero Maniaci (BCC Banca ICCREA)

Ore 18:30 – Dibattito

Ore 19:00 – Conclusioni di Sandro Gambuzza, Vice Presidente nazionale di Confagricoltura

Ore 19:15 – Fine lavori

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