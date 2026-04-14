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Ragusa | Sport

Basket. Play off, Gara 2: Passalacqua Ragusa pronta a pareggiare il conto

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Ragusa, 14 aprile 2026 – Dopo aver sfiorato la vittoria in Gara 1 in trasferta, la Passalacqua Ragusa di basket torna in campo a Ragusa, per affrontare la Polisportiva Galli di San Giovanni Valdarno. Siamo a Gara 2 dei play off del campionato di basket di serie A2 femminile. Buone notizie in merito alle condizioni di salute di Gabri Narviciute; una ginocchiata alla coscia destra l’aveva costretta alla panchina, a San Giovanni Valdarno, dopo appena 3 minuti di gioco, e la sua assenza nel corso del match si era fatta sentire. Gli esami strumentali non hanno rilevato lesioni di rilievo. La giocatrice è in terapia sin dal suo rientro in sede, per accelerare il percorso di recupero.

“Concentrazione e atteggiamento; quanto abbiamo fatto nel primo quarto e nell’ultima frazione, è quanto dobbiamo mantenere per tutta la durata dell’incontro – dice Mara Buzzanca, coach Passalacqua -. A San Giovanni Valdarno abbiamo concesso troppo, soprattutto in difesa, permettendo alle avversarie di recuperare. Non possiamo permetterci alcuna distrazione. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione senza concedere spazi e vantaggi per riportare la serie in parità”.

Le statistiche di Gara 1: San Giovanni Valdarno ha tirato con il 43% da 2 e il 38% da 3 mentre le percentuali di tiro della Passalacqua riportano il 47% da 2 e il 31% da 3. Su 18 tiri liberi assegnati a San Giovanni Valdarno, ne è stato realizzato l’83%; Ragusa ne ha tirati 6 segnandone 2. Sono stati 44 i rimbalzi conquistati da Ragusa contro i 33 di San Giovanni Valdarno.

L’incontro, in programma al Pala Minardi di Ragusa, palla a due alle 20.30, verrà arbitrato dai signori Claudio Marconetti di Milano e Andrea Bernardi di Como

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