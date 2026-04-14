Pozzallo. Concluso il secondo appuntamento della Giornata Nazionale del Mare 2026

Pozzallo 14 aprile 2026 – Si è conclusa la seconda giornata dedicata al mare. Un appuntamento che ha registrato anche quest’anno una significativa partecipazione e un forte coinvolgimento del territorio. Nel corso dell’iniziativa sono intervenuti la Guardia Costiera di Pozzallo, il WWF, la Lega Navale di Pozzallo e la Federazione Italiana Nuoto, offrendo contributi importanti sui temi della tutela ambientale, della sicurezza e della valorizzazione del mare.

Protagonisti della giornata sono stati i ragazzi della secondaria degli Istituti Comprensivi “Amore” e “Rogasi” di Pozzallo, che quest’anno partecipano, con il patrocinio del Comune, al progetto “EcoSchool” della FEE, un programma internazionale di certificazione per le scuole che intendono promuovere la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di esprimersi attraverso elaborati creativi, cartelloni, video e poesie dedicati a Pozzallo e al suo mare, dimostrando grande sensibilità e attenzione verso le tematiche ambientali. Tutti i partecipanti sono stati premiati dall’Autorità di Sistema Portuale, a riconoscimento dell’impegno e della qualità dei lavori presentati. Gli elaborati realizzati dagli studenti saranno esposti presso lo Spazio Cultura “Meno Assenza” fino a sabato prossimo, offrendo alla cittadinanza un’ulteriore occasione per apprezzare il lavoro svolto e riflettere sull’importanza della tutela del patrimonio marino.

L’iniziativa si conferma un momento significativo di educazione e sensibilizzazione, capace di coinvolgere le nuove generazioni nella difesa e nella valorizzazione del mare. Presenti all’iniziativa anche l’Istituto Superiore La Pira e l’ANMI con le sezioni di Pozzallo e Scicli.

Per il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna: «Queste giornate rappresentano un investimento concreto sul futuro della nostra comunità. Educare i più giovani al rispetto del mare significa costruire cittadini più consapevoli e responsabili, capaci di custodire una delle risorse più preziose

del nostro territorio».

Il Comandante della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo C.P. (CF) Luigi Vincenti dichiara: “Queste iniziative rappresentano un investimento concreto nella formazione civica e nella cultura della sicurezza delle nuove generazioni. Il mare, per noi della Guardia Costiera, non è

soltanto un ambito operativo, ma un patrimonio da conoscere, rispettare e tutelare quotidianamente. La partecipazione attiva degli studenti e l’entusiasmo dimostrato testimoniano quanto sia fondamentale creare occasioni di incontro tra istituzioni e le future generazioni, per diffondere consapevolezza sui temi della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell’ambiente marino. Eventi come questo rafforzano il legame tra la comunità e il proprio territorio, contribuendo a costruire una cultura del mare sempre più responsabile e condivisa.

Il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche per il Mare, Raffaele Monte: «La partecipazione al programma Eco-Schools rappresenta una tappa importante per le scuole di Pozzallo, perché contribuisce a diffondere una cultura della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Iniziative come queste rafforzano il legame tra i ragazzi e il mare, rendendoli protagonisti attivi nella tutela del nostro patrimonio naturale. Un grazie speciale a quanti si sono adoperati per la riuscita di questa due giorni dedicata al nostro grande fratello blu».

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