Marina di Modica crocevia d’Europa: 40 giovani raccontano la pace in uno scatto

MODICA – Per dieci giorni, il litorale e le piazze del barocco modicano non sono solo scenari turistici, ma diventano un vero e proprio “laboratorio europeo a cielo aperto”. Dal 7 al 16 aprile 2026, Modica e Marina di Modica ospitano il progetto internazionale “PICS 4 PEACE”, un’iniziativa promossa dal programma Erasmus+ che mette al centro la fotografia come strumento di coesione sociale.

Sono 40 i giovani protagonisti di questa esperienza, arrivati in Sicilia da Italia, Turchia, Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca. I partecipanti hanno scelto Marina di Modica come base operativa per una missione ambiziosa: utilizzare il linguaggio universale dell’immagine per raccontare la pace e il confronto tra i popoli.

Non si tratta di una semplice vacanza studio, ma di un’immersione totale fatta di workshop intensivi sulla narrazione visiva, attività sul campo tra le architetture storiche e il mare, lavoro di squadra per superare le barriere linguistiche e culturali.

Il progetto valorizza profondamente il patrimonio locale. Il contrasto tra l’oro del Barocco di Modica e l’azzurro di Marina fa da sfondo a scatti che aspirano a diventare storie. Ogni fotografia prodotta dai ragazzi è un tassello di un mosaico più grande, volto a creare legami solidi e ponti ideali tra i Paesi coinvolti, generando al contempo un indotto culturale positivo per l’intera comunità modicana.

Al cuore di “PICS 4 PEACE” ci sono le nuove generazioni: le loro idee, la loro energia e il desiderio di un futuro basato su rispetto, ascolto e collaborazione.

L’iniziativa dimostra che anche dal Sud Italia è possibile lanciare un segnale forte: la costruzione dell’Europa di domani parte proprio dalla capacità dei giovani di incontrarsi, collaborare e guardare il mondo attraverso un obiettivo comune. Da Modica, la pace trova finalmente un’immagine.

foto marcello sarta

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