  • 14 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 14 Aprile 2026 -
Politica | Vittoria

Autoporto: SIS e Comune di Vittoria avviano un’intesa istituzionale per il completamento

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 14 aprile 2026 – La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. (SIS) e il Comune di Vittoria hanno avviato un’interlocuzione istituzionale finalizzata al completamento dell’autoporto di Vittoria. L’incontro ha visto protagonisti l’Amministratore Unico di SIS, Avv. Michele Pivetti Gagliardi, e il Sindaco del Comune di Vittoria, Francesco Aiello.
Nel corso dell’incontro le parti hanno concordato di procedere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa che formalizzerà l’avvio delle attività necessarie al completamento dell’opera. L’Amministrazione comunale ha manifestato la volontà che SIS assuma un ruolo attivo nella gestione dell’intero processo, con l’obiettivo di rendere l’autoporto pienamente fruibile per le imprese. La Società degli Interporti Siciliani ha espresso disponibilità a raccogliere questa sfida, riconoscendo nell’opera una rilevanza strategica per lo sviluppo della rete degli interporti siciliani.
Il protocollo costituirà la cornice operativa entro cui avviare le interlocuzioni con le istituzioni competenti, con il duplice obiettivo di reperire le risorse finanziarie necessarie e definire l’iter procedurale che consentirà a SIS e al Comune di Vittoria di portare a compimento quest’opera di interesse collettivo.
A tal proposito l’amministratore unico del SIS Sicilia, Michele Pivetti Gagliardi ha dichiarato: “Sono contento del proficuo incontro con l’On. Aiello, Sindaco di Vittoria, la nostra intenzione è quella di diventare motore di sviluppo per l’intera area. In questo senso l’autoporto di Vittoria, gioca un ruolo strategico per l’intera Sicilia”.
Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha affermato: “Accolgo con favore le dichiarazioni dell’Amministratore e confermo la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a proseguire un dialogo costruttivo e concreto nell’interesse del territorio. L’incontro odierno rappresenta un passo importante verso una collaborazione sempre più efficace, finalizzata a superare il torpore degli ultimi anni. Questa disponibilità si inserisce in sintonia con l’indirizzo del Presidente Renato Schifani, che sta affrontando la questione del cargo dell’aeroporto di Comiso, affinché si possa prendere in considerazione anche il ruolo dell’autoporto e rispondere in maniera puntuale alle esigenze del territorio e della comunità di Vittoria”.

© Riproduzione riservata
597036

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube