ASU: In Commissione Affari Istituzionali tracciata la road map per la stabilizzazione definitiva dei rimanenti

Palermo, 14 aprile 2026 – “Il bacino degli ASU è una galassia complessa che comprende lavoratori dei Beni Culturali, del privato sociale e degli enti locali. Oggi, in Commissione Affari Istituzionali, abbiamo definito tre direttrici chiare per dare certezze a questi 1000, non ancora stabilizzati, lavoratori che da trent’anni attendono una risposta definitiva”. Lo dichiara l’onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione all’ARS, a margine dell’audizione odierna dedicata al futuro occupazionale di questo rimanente personale ASU. Dall’incontro con i vertici istituzionali e sindacali è emersa una strategia articolata in tre provvedimenti chiave per superare le criticità burocratiche e contabili che ancora frenano i processi di assunzione: “Solleciteremo formalmente il direttore della SAS affinché metta tutto il personale nelle condizioni di firmare il contratto entro il 30 aprile. Non permetteremo che il termine di scadenza per l’approvazione del nuovo consuntivo e del consolidato metta nuovamente a rischio le procedure. Chiediamo di chiudere questa partita immediatamente per non dover far slittare tutto di un anno”. Per quanto riguarda il personale impiegato negli Enti Locali ad oggi ancora precario, è già stato presentato in Aula un provvedimento che prevede la proroga al 31 dicembre 2027 per le stabilizzazioni e per la permanenza nel bacino fino al raggiungimento del 67esimo anno di età. Questo permetterà agli enti locali di agire in sicurezza. Inoltre, daremo la possibilità ai lavoratori del partenariato sociale di transitare verso altri enti pubblici, prolungando il termine già scaduto nel 2025 per la mobilità, anch’esso fino alla fine del 2027″. Sul cosiddetto “privato sociale” è confermato l’impegno per il mantenimento all’interno del bacino dei lavoratori del partenariato sociale, garantendo continuità. La Commissione si è inoltre impegnata ad approvare una risoluzione che impegni il Governo Regionale, e nello specifico il Presidente Schifani, a farsi portavoce presso il Governo Nazionale per ottenere una proroga della norma nazionale per la stabilizzazione fuori dalla pianta organica (in deroga al PIAO) e consentire anche ai Comuni in dissesto, che non hanno ancora approvato il piano stabilmente riequilibrato, di procedere con le assunzioni.” L’onorevole Abbate rassicura poi sui tempi legislativi: “Nei prossimi giorni l’Aula approverà tutti gli atti necessari per rendere esecutive queste proroghe. Parliamo di servizi essenziali per le nostre comunità: non permetteremo che i ritardi amministrativi di alcuni enti ricadano sulla pelle delle famiglie. Il nostro obiettivo resta l’equiparazione totale di quel 20% di lavoratori che ancora attende il traguardo rispetto ai colleghi già stabilizzati.”

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