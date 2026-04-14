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Attualità | Comiso

Comiso. C’era una volta un filo rosso …da un disegno a un libro della felicità

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Comiso, 14 aprile 2026 – E’ stato consegnato dagli alunni della sez. III della Scuola dell’Infanzia di Comiso “Collodi” (ISC Bufalino), un grande capolavoro: il libro “UN FILO ROSSO”, consultabile presso la nostra biblioteca comunale – spiegano i due amministratori – . È “filo rosso” tutto ciò che ha il potere di rendere più felice la vita di ciascuno di noi. Questo volumetto variopinto ha già un posto d’onore nella biblioteca comunale . Il progetto, seguito dall’avvocato Karis Pace, garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nasce da un disegno di fantasia fatto con una penna rossa. Ogni bambino ha dato una sua personale interpretazione di questo disegno che, apparentemente, era solo un filo di penna. Da qui, il filo è diventato di tutto grazie alla fantasia dei piccoli studenti: una barca, un punto d’osservazione sulla torre Eiffel da dove si può guardare la befana che passa, un arcobaleno, una scala per prendere un pallone finito su di un albero, un grande autobus per andare in gita tutti assieme e tanto altro ancora. Il libro – ancora il sindaco e l’assessore – contiene tutte queste brevi storie fatte di disegni. Alla fine, gli studenti del Collodi hanno ricevuto in omaggio una tessera d’iscrizione per la biblioteca comunale, perché il potere dei libri, anostro avviso, è quello di aprire le menti e farle volare sempre. Sin da bambini”!

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