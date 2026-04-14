Scherma Modica. Podio a Roma e finale a otto ad Ancona

Roma, 14 aprile 2026 – Un altro fine settimana ricco di segnali importanti per la Conad Scherma Modica, impegnata su più fronti tra attività paralimpica e circuito nazionale Under 14. A Roma, dove si svolgeva la seconda prova nazionale di qualificazione paralimpica e non vedenti, arriva un risultato di grande valore nella spada maschile non vedenti, con Carmelo Gurrieri che conquista uno splendido terzo posto, fermato in semifinale dal poi vincitore della gara, il palermitano Di Maio. Nella stessa competizione buona la prova di Antonio Carnazza e Lorenzo Occhipinti, entrambi fermati di misura, per una sola stoccata, nei rispettivi assalti degli ottavi di finale. Un piazzamento che conferma l’impegno della società modicana anche nel settore paralimpico, da sempre punto di riferimento per inclusione e sviluppo tecnico. In contemporanea, ad Ancona, si è svolta la seconda prova nazionale del Gran Prix Under 14 di fioretto. A mettersi in evidenza è stata Sofia Spadaro, protagonista di una prova combattuta e determinata nella categoria Ragazze. Dopo un girone preliminare a punteggio pieno, due assalti al cardiopalma vinti con determinazione, prima dell’ottavo di finale superato agevolmente che le ha aperto le porte dei quarti di finale. Fermata per la semifinale dalla francese Janel poi vincitrice della prova. Per Sofia un ottavo posto finale di spessore, che la conferma tra le atlete più competitive del panorama nazionale di categoria. Due risultati che, seppur in ambiti diversi, raccontano la stessa identità della Conad Scherma Modica: impegno, determinazione e capacità di competere ad alto livello, sia nella scherma olimpica che in quella paralimpica. Per entrambe le categorie lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti clou della stagione: i Campionati Italiani Under 14 di Riccione per il settore giovanile, e i Campionati Italiani Paralimpici e non Vedenti in programma a Roma. Intanto il prossimo weekend ancora doppio impegno: tocca agli under14 di spada cimentarsi nella seconda Prova Nazionale del Gran Prix under14 a Bastia Umbra e i Master nella prova di qualificazione nazionale di San Lazzaro.

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