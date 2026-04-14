Divieti di balneazione: la Sicilia affonda nell’inquinamento, si salva solo la costa iblea

PALERMO, 14 Aprile 2026 – L’estate è ormai alle porte e, mentre turisti e cittadini sognano le cristalline acque della Sicilia, la realtà dei dati restituisce un’immagine preoccupante: il mare dell’Isola è sempre più fragile e inquinato. Per la stagione balneare 2026, infatti, l’estensione dei tratti di costa interdetti alla balneazione ha subìto un nuovo incremento. Rispetto ai rilievi del 2025, si registrano quasi tre chilometri in più di litorale “off-limits”, un dato che suona come un campanello d’allarme per la salute pubblica e per l’immagine dell’intera regione.

I numeri emergono chiaramente dagli allegati al recente decreto della Regione Siciliana. Con questo provvedimento, il Dipartimento Attività Sanitarie e l’Osservatorio Epidemiologico hanno ufficializzato i divieti validi per l’anno in corso. Il calendario balneare prevede l’avvio ufficiale il 1° maggio e la conclusione il 31 ottobre: sei mesi durante i quali i controlli sulla qualità delle acque, sia marine che interne, saranno intensificati per garantire la sicurezza dei bagnanti.

La firma del dirigente generale, Giacomo Scalzo, apposta a fine marzo, non si limita a tracciare i confini delle zone inquinate, ma definisce un rigoroso protocollo operativo. Un ruolo centrale è affidato alle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP), che avranno il compito di effettuare campionamenti periodici e verifiche tecniche costanti. Parallelamente, i Comuni restano in prima linea: i sindaci dovranno essere pronti a intervenire tempestivamente con ordinanze d’urgenza qualora i monitoraggi rilevassero picchi di inquinamento improvvisi o rischi sanitari imprevisti.

L’analisi provinciale offre uno scenario a tinte fosche per quasi tutta l’Isola. Scorrendo la lista che comprende Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Siracusa, Catania e Messina, si nota un comune denominatore di criticità persistenti. In questo panorama, Ragusa brilla come l’unica, felice eccezione.

La provincia iblea sarà, infatti, l’unica nel 2026 a non dover affrontare restrizioni legate all’inquinamento delle acque. Un risultato che premia una gestione virtuosa del territorio, mentre altrove l’attenzione dovrà restare altissima. Nelle altre province, il rischio concreto è che residenti e vacanzieri si ritrovino ancora una volta di fronte ai consueti, sgradevoli cartelli di divieto proprio in corrispondenza di spiagge storicamente rinomate.

Il problema dell’inquinamento costiero in Sicilia non è purtroppo una novità, ma una piaga che si ripresenta con una regolarità scoraggiante. Le ragioni di questa impasse sono strutturali e note da tempo. Nella stragrande maggioranza dei casi, il deterioramento della qualità delle acque è riconducibile a una gestione fallimentare del ciclo dei rifiuti liquidi: impianti di depurazione obsoleti, malfunzionanti o, in alcuni tratti, completamente assenti.

A peggiorare il quadro contribuiscono gli scarichi abusivi che convogliano liquami non trattati direttamente in mare e i frequenti guasti tecnici ai depuratori esistenti, spesso incapaci di reggere il carico antropico durante i mesi di picco turistico. Questa inefficienza ha conseguenze pesanti non solo sull’ambiente, ma anche sulle casse pubbliche.

L’Italia, e la Sicilia in particolare, restano sotto la lente d’ingrandimento dell’Unione Europea. Da anni è attiva una procedura d’infrazione per il mancato adeguamento alle normative comunitarie sul trattamento delle acque reflue urbane. Nonostante i finanziamenti stanziati e la nomina di commissari straordinari, il percorso verso la piena conformità appare ancora lungo e tortuoso. Senza un intervento radicale sulle infrastrutture fognarie, il rischio è che la “cartolina” della Sicilia continui a perdere i suoi colori più belli, trasformando il sogno del mare cristallino in un lontano ricordo.

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