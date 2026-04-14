Poliambulatorio di Via Veneto a Modica, Lanza (Asp) risponde a Spadaro (PD): “Nessuna chiusura, solo riorganizzazione”

MODICA, 14 Aprile 2026 – Il futuro del presidio sanitario di Via Vittorio Veneto a Modica finisce al centro del dibattito politico e amministrativo. Dopo l’interrogazione presentata dal consigliere comunale del PD, Giovanni Spadaro, che paventava il rischio di un progressivo smantellamento (se non della chiusura totale) della struttura, arriva la replica rassicurante dei vertici dell’Asp di Ragusa.

Il Direttore Sanitario, Sara Lanza, ha voluto sgombrare il campo dalle preoccupazioni, delineando una strategia che punta alla rifunzionalizzazione piuttosto che alla dismissione.

L’interrogazione di Spadaro rifletteva il timore di molti cittadini per il possibile trasferimento di servizi storici. Tuttavia, secondo la dottoressa Lanza, lo spostamento di alcuni ambulatori non deve essere letto come un indebolimento, ma come l’applicazione delle direttive nazionali sulla sanità territoriale.

“Non stiamo smantellando il poliambulatorio – dichiara con fermezza il Direttore Sanitario. -Stiamo attuando quanto previsto dal DM 77, che impone la creazione delle Case di Comunità come poli specialistici dedicati alla gestione integrata dei pazienti cronici.”

Per garantire la continuità assistenziale ai residenti di Modica Bassa e non solo, l’Asp ha confermato che il presidio di Via Veneto manterrà funzioni fondamentali. Rimarranno operativi il CUP , il punto prelievi e le specialistiche di Otorinolaringoiatria e Odontoiatria.

Tra fine aprile e maggio, i servizi legati alle patologie croniche si sposteranno nella nuova Casa di Comunità di Viale Fabrizio. Si tratta di branche cruciali come Cardiologia, Diabetologia e Pneumologia.

Il passaggio alla Casa di Comunità non sarà solo logistico, ma organizzativo. Lanza ha sottolineato che gli accordi con i medici di medicina generale e gli specialisti ambulatoriali stanno procedendo positivamente per garantire che il passaggio di consegne sia fluido e senza disagi per l’utenza.

L’idea alla base della riorganizzazione è quella di separare le prestazioni di primo livello (che resteranno capillarmente diffuse) dalla gestione complessa delle cronicità, che richiede un approccio multidisciplinare in un’unica sede protetta.

Se l’interrogazione di Spadaro ha avuto il merito di riaccendere i riflettori sulla sanità di prossimità a Modica, la risposta dell’Asp mira a tranquillizzare: Via Veneto non chiuderà i battenti, ma cambierà volto per integrarsi in una rete territoriale più moderna e funzionale alle nuove esigenze assistenziali della popolazione.

Salva