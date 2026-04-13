Sicilia al bivio: scatta lo sciopero dei Tir, Isola a rischio paralisi

Lunedì, 13 aprile 2026 – Scatta allo scoccare della mezzanotte il “fermo” dell’autotrasporto siciliano. Per i prossimi cinque giorni, i motori dei mezzi pesanti rimarranno spenti in segno di protesta contro una crisi che gli operatori definiscono senza precedenti.

La mobilitazione, indetta dal Comitato Trasporto Siciliano, non è solo una rivendicazione di categoria, ma un grido d’allarme che minaccia di ripercuotersi immediatamente sulla vita quotidiana dei cittadini.

Il settore è schiacciato da una morsa di costi che non lascia più margini di guadagno. Al centro della disputa ci sono due nodi critici:

il prezzo del gasolio ha raggiunto vette che rendono il costo del viaggio superiore al valore del carico trasportato;

gli aumenti continui per l’attraversamento dello Stretto e per le rotte delle “Autostrade del Mare” gravano sulle imprese isolane più che su quelle del resto d’Italia, creando una disparità competitiva insostenibile.

“Lavoriamo in perdita. Ogni chilometro percorso oggi è un debito che si accumula,” denunciano i rappresentanti del Comitato. “Senza un intervento strutturale del Governo, molte aziende chiuderanno i battenti entro l’estate.”

L’effetto del blocco sarà quasi immediato. Secondo le stime degli esperti della grande distribuzione:

• Mercoledì 15 aprile: previsti i primi vuoti sugli scaffali, in particolare per i prodotti freschi (latte, carne, frutta e verdura).

• Fine settimana: il rischio è l’esaurimento delle scorte di beni di prima necessità e il rallentamento della catena di approvvigionamento per le industrie locali, che potrebbero trovarsi senza materie prime.

I presidi sono già stati organizzati nei punti nevralgici della regione. I riflettori sono puntati sui porti di Messina, Catania e Palermo, i “polmoni” attraverso cui respira l’economia siciliana. La presenza dei manifestanti in queste aree potrebbe causare non solo il blocco delle merci, ma pesanti rallentamenti alla circolazione generale.

L’isola si prepara a vivere giorni di tensione logistica. La richiesta del Comitato è chiara: un tavolo tecnico immediato con il Governo nazionale e regionale per ottenere sgravi fiscali sulle accise e un calmiere per le tariffe marittime.

Se non arriveranno segnali concreti nelle prossime ore, la protesta potrebbe essere solo l’inizio di un braccio di ferro prolungato. Per ora, la Sicilia si scopre fragile, stretta tra il mare e l’impossibilità di far muovere le proprie ruote.

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