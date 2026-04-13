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Difesa del Vangelo e solidarietà al Papa: il Messaggio del Vescovo di Ragusa

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Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 13 Aprile 2026 – In un clima politico internazionale sempre più teso, la Diocesi di Ragusa si stringe attorno alla figura di Papa Leone, nel contesto della provocazione del presidente degli Stati Uniti d”America citata). Il Vescovo, Mons. Giuseppe La Placa, ha rilasciato una nota ufficiale per commentare i recenti attacchi rivolti al Pontefice, ribadendo la natura spirituale e non politica del ministero petrino.

La polemica nasce, appunto, dalle recenti dichiarazioni di Donald Trump, il quale ha aspramente criticato il linguaggio del Papa, esortandolo a tornare a un registro comunicativo capace di «dominare». Per Mons. La Placa, tuttavia, questa lettura è frutto di un fraintendimento profondo della missione della Chiesa.

“Il linguaggio evangelico del Papa — fatto di ascolto, misericordia e ricerca del bene comune — non può essere compreso attraverso categorie di potere o di dominio”, ha dichiarato il Vescovo. “Esso nasce da un’altra logica: quella del Vangelo.”

Mons. La Placa ha espresso la sua piena solidarietà al Santo Padre, sottolineando come ogni attacco mediatico o politico rivolto alla sua figura finisca per ferire non solo l’uomo, ma l’intera comunità ecclesiale. Il Vescovo ha ricordato che il Papa non è un attore politico tra i tanti, ma un Padre e un Pastore, un punto di riferimento spirituale il cui servizio è orientato esclusivamente all’unità, al dialogo e alla pace.

I punti chiave della nota del Vescovo: la Chiesa non cerca il potere temporale, ma la testimonianza della verità, l’attacco al Papa è percepito come una ferita a tutti i fedeli, la   forza della Parola di Dio è superiore a qualsiasi contingenza politica.

A nome della Chiesa di Ragusa, Mons. La Placa ha voluto rinnovare un legame di profondo affetto e comunione con il Successore di Pietro. In un momento di forte polarizzazione, l’invito del Vescovo è quello di non lasciarsi trascinare dalle logiche della polemica, ma di guardare al ministero del Papa come a una luce capace di illuminare le oscurità del presente.

“Siamo certi,” conclude Mons. La Placa, “che la forza del Vangelo saprà illuminare anche questo momento e trasformarlo in occasione di testimonianza e verità.”

L’intervento di Mons. La Placa si pone come un argine morale contro la strumentalizzazione della fede nel dibattito politico globale, riaffermando l’identità di una Chiesa che sceglie la mitezza del Vangelo alla forza del ‘dominio’.

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1 commento su “Difesa del Vangelo e solidarietà al Papa: il Messaggio del Vescovo di Ragusa”

  1. Paolo

    Per par condicio, ci sarebbe anche l’offesa di nethanyahu su Cristo, che ha distorto la Sua immagine e lo ha accostato a Genghis Khan. Questo se nel caso si volesse prendere posizione in merito.

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