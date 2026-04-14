Monterosso Almo. Giorgio Pasquale Farina vince le regionali dei Giochi della Chimica 2026

Monterosso Almo, 14 aprile 2026 – Si tinge di eccellenza il percorso dell’Istituto di Istruzione Superiore G. Ferraris di Ragusa.

Alle finali regionali dei Giochi della Chimica 2026, svoltesi presso l’Istituto di Chimica dell’Università di Catania, un alunno dell’istituto ragusano ha conquistato il primo posto.

Si tratta del monterossano Giorgio Pasquale Farina, che bissa il successo dello scorso anno: per la seconda volta consecutiva un allievo del Ferraris si qualifica primo alle fasi regionali della competizione. Il risultato assume ancora più valore se si guarda alla graduatoria nazionale: Farina si è piazzato ottavo assoluto in Italia.

Un piazzamento che gli vale l’accesso diretto alla Finale Nazionale, in programma dal 7 al 9 maggio prossimi. I Giochi della Chimica, promossi dalla Società Chimica Italiana, rappresentano una delle più importanti vetrine per i giovani talenti scientifici del Paese. Il risultato di Farina conferma il lavoro dei docenti e la preparazione degli studenti del Ferraris, che da anni ottiene riconoscimenti in ambito scientifico. Dall’Istituto G. Ferraris arrivano le congratulazioni al giovane studente per il traguardo raggiunto. Ora l’appuntamento è a maggio, per la sfida nazionale.

Nella foto il giovane monterossano Farina.

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