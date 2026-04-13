Comune di Modica: la CGIL denuncia l’inerzia dei dirigenti e il blocco del bilancio.

MODICA, 13 Aprile 2026 – Un atto d’accusa durissimo quello lanciato oggi dalla CGIL e dalle sue RSU dopo l’assemblea con il personale comunale. Il sindacato fotografa una macchina amministrativa paralizzata, dove l’inerzia dei vertici gestionali e l’assenza del bilancio stanno schiacciando i diritti dei dipendenti e degli operatori ASU.

Il punto più critico riguarda la gestione dei pagamenti. Secondo la denuncia del segretario Salvatore Terranova, due dirigenti su tre non avrebbero predisposto gli atti necessari per liquidare somme dovute da anni. Una “dimenticanza” amministrativa che colpisce direttamente le tasche dei lavoratori.

Nello specifico, la CGIL segnala il blocco di straordinari e reperibilità non ancora liquidati;

indennità di disagio e coordinamento ferme al palo; performance 2024, il cui pagamento sarebbe già autorizzato dalla legge; arretrati ex SPM (oggi GESCO): mancano all’appello ben 11 mensilità maturate dai dipendenti.

«L’organizzazione degli uffici spetta ai dirigenti ed è un loro preciso obbligo gestionale predisporre questi atti», tuona il sindacato. Ad eccezione della Polizia Locale (liquidata per il 2024), per il resto del personale le indennità risultano scoperte per le annualità 2022, 2023, 2024 e persino 2025.

Il secondo fronte della protesta riguarda il bilancio stabilmente riequilibrato. “Nonostante i ripetuti annunci da parte di Palazzo San Domenico sulla chiusura imminente dell’iter – spiega Terranova – lo strumento finanziario non è ancora stato adottato”.

L’assenza del bilancio non è solo un tecnicismo contabile, ma una barriera che impedisce:

• La stabilizzazione di 81 lavoratori ASU, che attendono l’assunzione a tempo indeterminato;

• L’integrazione oraria per il personale part-time, essenziale per il potenziamento dei servizi e il miglioramento salariale.

Per la CGIL, la pazienza è esaurita. Il sindacato ribadisce che senza un bilancio “sano e ben congegnato”, ogni progetto di rilancio per la città di Modica rimane pura propaganda. La richiesta è chiara: l’Amministrazione Comunale deve richiamare i dirigenti alle proprie responsabilità gestionali e accelerare le procedure finanziarie per restituire dignità ai lavoratori e certezze ai cittadini.

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