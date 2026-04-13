A Ragusa un corso di aggiornamento professionale gratuito per Mediatori Familiari

Ragusa, 13 aprile 2026 – Il Comune di Ragusa, in linea con il protocollo d’intesa siglato con l’Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.), annuncia l’apertura delle iscrizioni per il nuovo Corso di Aggiornamento Professionale per Mediatori Familiari.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Consorzio Sol.Co., risponde ai requisiti del Decreto Interministeriale 151/2023 ed è ufficialmente riconosciuta dall’A.I.Me.F. ai fini dell’aggiornamento professionale continuo (Codice A.P.C. n. 0052/2026).

Il percorso formativo, curato dal docente dott. Natale Cento, si articola in un ciclo di 20 ore complessive, suddivise in 5 moduli da 4 ore ciascuno. Le lezioni si terranno esclusivamente in presenza presso la Sala conferenze dell’Assessorato ai Servizi Sociali (Via Mario Spadola n. 56, IV piano, Ragusa).

Il corso avrà inizio il 29 aprile 2026 e si concluderà il 16 settembre 2026.

La partecipazione è totalmente gratuita.

Il corso è aperto a tutti i mediatori e le mediatrici familiari in possesso dei requisiti di legge. Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione entro il termine perentorio del 27 aprile 2026.

“Questo corso rappresenta un’importante opportunità di crescita professionale per gli operatori e le operatrici del settore e conferma l’impegno dell’Amministrazione nel rafforzare i servizi a supporto delle famiglie – dichiara Elvira Adamo, assessora alle Politiche per l’Inclusione e Servizi Sociali -. Investire nella formazione dei mediatori e delle mediatrici familiari significa promuovere strumenti efficaci per la gestione dei conflitti e la tutela delle relazioni, contribuendo al benessere della comunità e alla costruzione di un sistema sociale più inclusivo.”

L’avviso, il programma e la modulistica necessaria per l’istanza di partecipazione è disponibile al link: https://www.comune.ragusa.it/it/news/corso-di-aggiornamento-professionale-per-mediatori-familiari-riconosciuto-dall-a-i-me-f-ai-sensi-del-d-151-23e-valido-ai-fini-dell-aggiornamento-professionale-continuo-dei-mediatori-familiari-codice-patrocino-a-p-c-n-0052-2026

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