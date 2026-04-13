Ammesso a finanziamento PNNR il Comune di Comiso per l’acquisto di arredi scolastici

Comiso, 13 aprile 2026 – E’ stato ammesso a finanziamento PNNR il Comune di Comiso per l’acquisto di arredi scolastici. ” Si tratta di 540 mila euro in totale”, dichiara il Sindaco, Maria Rita Schembari.

” Con avviso pubblico del 3 febbraio 2026, Programma Nazionale “Scuole e Competenze” del bando con oggetto specifico nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei 2021-2027, siamo stati ammessi ad un finanziamento di 540 mila euro per l’acquisto di arredi scolastici – spiega il sindaco-. Il finanziamento prevede una somma di 2 mila euro a posto per gli asili così suddivisi : via Spallanzani (nuova ala – 64 posti ), viale della Resistenza (150 posti compresi 3- 6 anni), Pedalino (20 posti) per complessivi 234 posti. Nel finanziamento, è inclusa anche Ispica con la quale abbiamo partecipato in forma aggregata, per complessivi 270 posti. L’importo quindi, è di 540.000,00 euro. Non è sempre scontato riuscire ad intercettare finanziamenti finalizzati al miglioramento di scuole come di edifici pubblici, ma la sinergia tra amministrazione e uffici competenti, ha fatto sì, in questi anni, che il nostro comune sia stato destinatario di svariati milioni di euro e non solo per gli edifici pubblici. Esprimo dunque soddisfazione – conclude il primo cittadino- per questo ulteriore finanziamento che ci darà la possibilità di abbellire maggiormente i nostri asili rendendoli ancora più accoglienti per i nostri bambini”

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