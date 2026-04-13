Kudos. Cappello e Azzarelli oro ai Campionati Individuali FGI

Ragusa, 13 aprile 2026 – Domenica 12 aprile ancora gare a Ragusa presso la Scuola dello Sport CONI per le ginnaste della categoria LB3-Avanzato ed LA3-Base.

A brillare particolarmente sono state le ginnaste Cappello Viola ed Azzarelli Maya che con la loro freddezza e determinazione hanno saputo eseguire degli esercizi con una Nota E che ha evidenziato l’ottima performance agli attrezzi, portando, al termine della gara, due fantastiche medaglie d’oro nel campionato LB3-Avanzato rispettivamente fra le Junior prima fascia e le Allieve quarta fascia .

Due medaglie d’argento arrivano con le ginnaste Iacono Anna in LB3-Avanzato Allieve quarta fascia e Romano Arianna in LA3-Base Junior prima fascia.

Lopes Costanza fra le Senior prima fascia, nonostante un’incertezza alla trave, conquista una importante medaglia di bronzo nel campionato LB3-Avanzato.

Ottimi piazzamenti arrivano anche con le ginnaste Galfo Aurora, Caschetto Shaira, Anastasi Nina, Orjini Grace, Sparacino Bruna, Zocco Maria, Aurnia Ginevra, Poidomani Chiara, Caldera Giulia, Cannata Celeste, Ereddia Vittoria, Bonomo Greta, Rendo Rachele, Macauda Angelica, Savarino Bianca, Parisi Alice, Iaconinoto Amalia e Garrafa Fatima.

Torniamo da questo week end di gare soddisfatti ma consapevoli di poter fare ancora meglio.

Adesso i Tecnici Vindigni Sabina, Terranova Emanuela, Poidomani Marta e Nadia Sessa prepareranno al meglio le ginnaste in vista della seconda prova individuale.

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