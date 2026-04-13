Vittoria, pistola nel cofano della minicar: denunciato un 16enne

VITTORIA, 13 Aprile 2026 – Una serata tra coetanei stava per trasformarsi in un caso di allarme sociale, prima del tempestivo intervento dei Carabinieri.

L’operazione è scattata a seguito di una chiamata d’urgenza al N.U.E. 112. Alcuni passanti avevano segnalato con preoccupazione la presenza di un gruppo di giovanissimi che, nel piazzale antistante l’esercizio pubblico, maneggiavano con disinvoltura quella che sembrava a tutti gli effetti un’arma da fuoco.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria, già impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono giunti immediatamente sul posto. Dopo aver identificato i presenti, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata su una minicar di proprietà di uno dei ragazzi.

La perquisizione del veicolo ha confermato i sospetti: nel cofano posteriore della vettura, appartenente a un 16enne, è stata rinvenuta una pistola giocattolo priva del tappo rosso (il contrassegno obbligatorio che permette di distinguere le armi sceniche da quelle vere).

L’arma è stata immediatamente posta sotto sequestro per evitare ulteriori pericoli o malintesi che avrebbero potuto innescare situazioni di panico. Per il minore è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle zone di aggregazione giovanile e sulla pericolosa tendenza all’esibizione di oggetti atti a offendere o simulacri di armi tra i giovanissimi.

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