Basket Play off, tutto in una notte: domani la Passalacqua Ragusa a San Giovanni Valdarno per il passaggio del turno

Ragusa, 17 aprile 2026 – Tutto in una notte. Domani, sabato 18 aprile alle 21.00, a San Giovanni Valdarno la Passalacqua si gioca il passaggio alla fase successiva dei play off. La ‘bella’ dei quarti di finale di basket femminile, serie A2, contro la Polisportiva Galli, sarà una gara ad alta intensità. Concentrazione massima in un match che promette spettacolo.

“E’partita decisiva che decreterà chi parteciperà alla seconda fase, le semifinali. Noi ci vogliamo essere – dice coach Mara Buzzanca, alla vigilia della trasferta della Passalacqua -. Le due squadre ormai si conoscono a fondo nelle prima due partite abbiamo capito quali sono i punti di forza e i punti di debolezza della squadra avversaria. Sappiamo benissimo che in queste gare ci sono componenti che possono fare la differenza; tattica e tecnica, ma anche la gestione della concentrazione e il carico emotivo. Siamo pronte per potere affrontare questo tipo di partita. Sono certa che sabato sarà una partita combattuta, una bellissima gara”

Il match sarà arbitrato dai signori Marcello Manco di San Giorgio a Cremano (Napoli) e Umberto Giambuzzi di Ortona (Chieti). Fischio di inizio per la palla a due, alle 21.00 al Pala Galli di San Giovanni Valdarno.

La diretta, in esclusiva su Flima,tv

Il riepilogo statistico

Gara 1: Pol.Galli – Passalacqua 74-73

25-31; 43-41(18-10); 58-51 (15-10); 74-73 (16-22)

Tiri da due: San Giovanni Valdarno 19/42 (43%) Ragusa 25/53 (47%); Tiri da tre: San Giovanni Valdarno 7/18 (38%), Ragusa 7/22 (31%); Tiri liberi: San Giovanni Valdarno 15/18 (83%) Ragusa 2/6 (33%); Rimbalzi: San Giovanni Valdarno 33, Ragusa 44: Palle perse San Giovanni Valdarno 10, Ragusa 12 ; Palle recuperate San Giovanni Valdarno 8, Ragusa 3; Assist San Giovanni Valdarno 9, Ragusa 13 .

Gara 2 Passalacqua – Pol. Galli 65-58

18-10; 35-32(17-22); 53-41 (18-9); 65-58 (12-17)

Tiri da due: Ragusa17/40 (42%) Sgv 13/29 (44%); Tiri da tre: Ragusa 7/23 (30%), Sgv 6/29 (20%); Tiri liberi: Ragusa 10/13 (76%) Sgv 14/19 (73%); Rimbalzi: Ragusa 33, Sgv 47: Palle perse Ragusa 15, Sgv 22 ; Palle recuperate Ragusa 8, Sgv 10; Assist Ragusa 14, Sgv 13.

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