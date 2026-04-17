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Cronaca | Modica

Incidente in via Fontana a Modica: scontro auto-scooter, ferito un uomo

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MODICA, 17 Aprile 2026 – Paura nel pomeriggio a Modica per un incidente stradale che ha interessato la trafficata via Fontana. Lo scontro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, ha visto coinvolti un’autovettura e uno scooter.

L’impatto è stato piuttosto violento, tanto che il conducente del ciclomotore è stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente sul selciato e battendo la testa contro l’asfalto. Immediato l’allarme lanciato dai passanti e dagli altri automobilisti presenti in zona, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è giunta tempestivamente un’ambulanza del 118: i sanitari, dopo aver prestato le prime cure sul luogo del sinistro, hanno provveduto al trasferimento dell’uomo presso il pronto soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” per gli accertamenti necessari. Nonostante la dinamica dello scontro e il colpo subito al capo, le condizioni del ferito, fortunatamente, non sembrerebbero gravi.

Per i rilievi di rito e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale. Gli agenti hanno dovuto gestire anche le pesanti ripercussioni sulla viabilità: per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, via Fontana è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora, con inevitabili disagi per la circolazione urbana prima del progressivo ritorno alla normalità.

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