“Un ragazzo all’Inter” – Milano, 1965

Storia di Giannino Ruzza

Ha quattordici anni, una valigia piccola e le scarpe da calcio già consumate. È il 1965. Fino a poche settimane fa giocava nel campetto del suo paese, tra amici e terra battuta. Poi, un pomeriggio qualsiasi, sugli spalti si presenta un uomo silenzioso: è Giuseppe Invernizzi, ex giocatore dell’Inter e talent scout, che osserva senza parlare troppo. Qualche giorno dopo arriva la notizia: “L’Inter lo vuole vedere a Milano”. Parte con il padre, in treno. Non ha mai visto Milano davvero. Dal finestrino scorrono campagne, fabbriche, stazioni grandi come non ne aveva mai immaginate. Non parla molto. Stringe la borsa con dentro le scarpe, una maglia e una lettera della società. Milano lo inghiotte subito: traffico, rumore, fretta. Non è più il campo dietro casa. Viene accompagnato verso il campo di allenamento, il Centro Sportivo Angelo Moratti, lontano dalla città. Il viaggio sembra lungo, quasi un altro mondo. Il campo è perfetto. Troppo perfetto. Gli altri ragazzi corrono più veloce, parlano poco, sembrano già “grandi”. L’allenatore fischia. Non ci sono presentazioni lunghe. Si gioca. Ogni tocco è un esame. Ogni errore pesa. La sera non torna a casa. Viene portato in una pensione con altri ragazzi. La stanza è semplice: due letti, un armadio, silenzio. Mangia senza dire molto. Poi si sdraia. Per la prima volta capisce davvero cosa significa essere lì: non è più un gioco. Il giorno dopo sveglia presto. Scuola. Poi di nuovo allenamento. Nessuno gli promette niente. Nessuno gli dice che resterà. Passano i giorni, una decina appena. Alcuni compagni spariscono all’improvviso. Una sera ci sono, il giorno dopo non più. Nessuno fa grandi discorsi. I motivi sono tanti, e il ragazzo li capisce piano piano: c’è chi è bravo ma non abbastanza per il livello dell’Inter, chi non regge il ritmo fisico degli allenamenti, chi ha tecnica ma non ha carattere, chi soffre troppo la lontananza da casa, chi a scuola va male e non riesce a conciliare tutto, e c’è anche chi, pur essendo più forte di altri, tiene troppo il pallone, non passa la palla, gioca da solo: e a quel livello questo non viene perdonato. Alla fine tocca anche a lui. Passano i giorni, viene chiamato in ufficio. Poche parole, gentili ma fredde. Non è detto che sia finita per sempre, ma lì, in quel momento, il sogno si ferma. Oppure no. Dipende. Alcuni tornano a casa. Altri ripartono da squadre più piccole. Qualcuno, pochissimo, resiste e va avanti. Di ragazzi così, ogni anno, ne arrivano tanti. Pochissimi restano davvero. Ma tutti, almeno una volta, hanno fatto quel viaggio: dal campo di provincia al sogno nerazzurro.

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