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Politica | Pozzallo

Pozzallo. Ristrutturazione immobile piazza Battisti, conclusione lavori entro giugno

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Pozzallo, 17 aprile 2026 – Dopo mesi di trattative, si è finalmente preso atto della rescissione contrattuale con l’impresa affidataria dell’appalto dei lavori di riqualificazione e riuso dell’edificio da adibire al centro polivalente giovanile di Piazza C. Battisti.
Il proseguo dei lavori è stato affidato alla seconda impresa in graduatoria.
Rimangono da realizzare gli infissi esterni e parte dell’impianto elettrico.
Entro il mese di giugno 2026, l’importante edificio del centro storico sarà consegnato alla città di Pozzallo.

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