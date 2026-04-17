On. Minardo. Sicilia ospiterà hub Ue per monitoraggio dei cavi sottomarini

Roma, 17 aprile 2026 – “La Sicilia ospiterà un hub regionale per il monitoraggio delle infrastrutture critiche sottomarine, a conferma del suo ruolo strategico nel Mediterraneo e nelle reti digitali globali”, lo annuncia il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo.

“I cavi sottomarini – spiega Minardo – rappresentano la dorsale della connettività internazionale e la concentrazione delle rotte in pochi snodi rende sempre più necessario investire in sicurezza, monitoraggio e prevenzione. Negli ultimi anni l’Unione europea ha rafforzato l’attenzione su queste infrastrutture strategiche, avviando un percorso dedicato alla loro protezione e resilienza, fino alla decisione di finanziare la creazione di hub regionali per ciascun bacino marittimo attraverso il programma Europa Digitale e il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza. Si tratta di un passaggio fondamentale anche per rafforzare la sovranità tecnologica europea, riducendo le vulnerabilità e garantendo il controllo delle reti critiche, ambito nel quale l’Italia è chiamata a svolgere un ruolo da protagonista, soprattutto dopo aver ottenuto, con la nomina di Serafino Sorrenti, la vicepresidenza esecutiva del consorzio europeo per le infrastrutture digitali strategiche”.

“Questi hub – prosegue – avranno il compito di aggregare dati e informazioni sui cavi sottomarini, sviluppare analisi avanzate anche attraverso l’intelligenza artificiale e consentire una capacità di risposta più rapida e coordinata in caso di minacce o incidenti, rafforzando così la sicurezza delle infrastrutture critiche e la continuità dei servizi digitali”.

Per il presidente della Commissione Difesa di Montecitorio, “la scelta del Governo a favore della Sicilia è naturale per la sua posizione al centro delle principali rotte dei cavi sottomarini nel Mediterraneo e consente all’Isola una straordinaria opportunità strategica. Non solo sicurezza, ma anche sviluppo: attrazione di investimenti, crescita delle infrastrutture digitali e creazione di occupazione qualificata, rafforzando il ruolo della Sicilia come piattaforma tecnologica nel Mediterraneo”.

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