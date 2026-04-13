Arti letterarie: Premio speciale al modicano Joseph Lu

Cattolica, 13 aprile 2026 – Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica: Pegasus Literary Awards, ospitato al Teatro della Regina, si è confermato anche quest’anno come uno degli appuntamenti più rilevanti della scena letteraria internazionale, con partecipanti provenienti da numerosi Paesi, in particolare Spagna e Stati Uniti. Tra i momenti principali, il Premio Speciale Arti Letterarie è stato assegnato al musicista Joseph Lu per il romanzo autobiografico Il pianista dei sogni, un’opera che intreccia musica, dimensione onirica e riflessione esistenziale, l’autore propone un’opera che va oltre la semplice narrazione autobiografica, trasformandosi in un vero e proprio viaggio interiore. Il tratto distintivo del libro è la dimensione onirica, che non viene trattata come evasione, ma come spazio creativo da cui nasce l’ispirazione artistica. In questo contesto, la musica diventa struttura e metafora: il racconto sembra svilupparsi come una composizione, fatta di ritmo, armonie emotive e pause riflessive. Allo stesso tempo, emerge una forte componente filosofica: il protagonista esplora il significato dell’arte, dell’identità e della memoria, dando vita a una narrazione dal grande impatto evocativo. È proprio questa fusione tra introspezione, linguaggio musicale e ricerca esistenziale che ha reso l’opera particolarmente apprezzata dalla giuria. In un panorama ricco di autori e stili diversi, Joseph Lu si distingue quindi per una proposta artistica capace di unire profondità personale e respiro universale, confermando il valore del premio come vetrina per forme di espressione innovative e trasversali. Tra gli ospiti premiati alla carriera figurano personalità come Dodi Battaglia e Pierdante Piccioni, autore del libro da cui è nata la serie Doc – Nelle tue mani. La serata, arricchita da musica e coreografie, ha ribadito il valore del premio nel promuovere la cultura letteraria e valorizzare nuovi talenti insieme a figure già affermate.

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