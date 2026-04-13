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Attualità

Nasce “Chiamata Università”: il Mentoring Globale per il futuro degli studenti siciliani

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13 Aprile 2026 – L’associazione Chiamata Sicilia ha lanciato ufficialmente un’iniziativa pionieristica denominata “Chiamata Università”. Si tratta di un progetto di mentoring completamente gratuito dedicato agli studenti e alle studentesse delle classi quarte e quinte delle scuole superiori della regione. L’obiettivo è chiaro: supportare i giovani siciliani nella scelta del percorso universitario e professionale attraverso il confronto diretto con chi ha già maturato esperienze di alto livello. 
Il cuore del progetto risiede nel network dell’associazione, che conta circa 100 siciliani eccellenti oggi attivi in ogni angolo del globo. Attraverso una piattaforma digitale dedicata, gli studenti possono consultare i profili di questi professionisti, analizzarne i percorsi di studio e le carriere, e prenotare una chiamata di mentoring di circa 30 minuti. 
Gli incontri, dal taglio informale, spaziano tra svariati ambiti professionali: 
• Ingegneri e ricercatori presso prestigiose università internazionali. 
• Professionisti impegnati nelle istituzioni europee. 
• Esperti nei settori del design, della finanza e molti altri comparti strategici. 
Più di Semplice Orientamento: Un Obiettivo Sociale
Il progetto ha già riscosso un notevole successo nelle presentazioni effettuate presso istituti scolastici di Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Comiso, Modica e Ragusa. 
Secondo il Presidente di Chiamata Sicilia, Carlo Giannone, l’iniziativa funge da “ponte concreto” per permettere agli studenti di prendere decisioni più consapevoli. Il Vice Presidente Bruno Salerno sottolinea inoltre la valenza sociale dell’operazione: l’intento è contrastare la dispersione scolastica e ridurre il disorientamento giovanile offrendo punti di riferimento reali e accessibili. 
Come Partecipare
“Chiamata Università” si presenta come uno strumento innovativo a disposizione delle scuole, privo di finalità commerciali. 
• Per le scuole e i dirigenti: È possibile integrare questo strumento nei percorsi di orientamento. 
• Per gli studenti: L’accesso alla piattaforma permette di connettersi con i mentor per ispirare il proprio futuro. 
Le realtà interessate possono contattare l’associazione direttamente all’indirizzo email: chiamatasicilia@gmail.com.

© Riproduzione riservata
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