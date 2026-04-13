Scoglitti, interventi anti-sabbia: il Sindaco segue (finalmente) le proposte della DC Vittoria

Scoglitti(Vittoria), 13 aprile 2026 – Il Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana di Vittoria prende atto – con un certo, non celato, stupore – dell’iniziativa annunciata dal Sindaco Francesco Aiello in merito agli interventi di mitigazione del fenomeno dell’accumulo di sabbia lungo il litorale di Scoglitti, in particolare nella zona della Riviera Lanterna.

Non possiamo che esprimere soddisfazione nel constatare che, finalmente, l’Amministrazione comunale stia valutando soluzioni strutturali e sostenibili per una problematica che da anni affligge residenti e operatori. Una soddisfazione che cresce ulteriormente se si considera che tale indirizzo era già stato chiaramente indicato dal nostro gruppo attraverso uno specifico emendamento al DUP, nel quale si proponeva proprio l’impiego di essenze vegetali idonee a contenere lo spostamento della sabbia.

Ci fa piacere, dunque, che il Sindaco abbia deciso di accogliere – seppur senza esplicitarlo – le nostre proposte e i nostri suggerimenti, trasformandoli oggi in azione amministrativa. Un cambio di approccio che, francamente, non ci aspettavamo, considerata la scarsa attenzione che lo stesso Sindaco e il Partito Democratico hanno riservato al nostro movimento e ai nostri contributi.

Riteniamo tuttavia opportuno evidenziare come, ancora una volta, si assista a una curiosa “rimozione” della genesi politica e programmatica delle soluzioni oggi prospettate. Un dettaglio, certo, ma che contribuisce a delineare uno stile amministrativo ormai ben noto.

A questo punto, però, ci permettiamo di guardare avanti con rinnovata fiducia: ci aspettiamo infatti che il Sindaco voglia replicare lo stesso schema anche per un’altra questione cruciale per il territorio, ovvero le gravi condizioni dello Stradale Alcerito. Anche in quel caso, giova ricordarlo, il nostro gruppo aveva presentato un importante emendamento al DUP con proposte concrete e puntuali.

Chissà, magari già la prossima settimana assisteremo all’annuncio di un nuovo “studio tecnico” elaborato dall’Amministrazione, che – guarda caso – ricalcherà fedelmente le nostre indicazioni.

Noi, nel frattempo, continueremo a fare il nostro lavoro: proporre soluzioni serie, concrete e nell’interesse esclusivo della comunità, anche quando qualcuno fa finta di non accorgersene.

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