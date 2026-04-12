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Sanità a Ragusa. Prevenzione o presa in giro? Il caso limite e l’appello per la rimozione dei vertici ASP

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Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 12 Aprile 2026 – Un sistema che si vanta di eccellere nella prevenzione, ma che inciampa rovinosamente proprio nel momento del bisogno, mettendo a rischio la vita dei cittadini. È questo il quadro desolante che emerge dall’ultima denuncia della Rete Civica Articolo 32, firmata dal presidente Rosario Gugliotta.
La vicenda riguarda il signor A.G., un cittadino pozzallese che ha seguito diligentemente il percorso di screening per il tumore al colon-retto promosso dall’ASP di Ragusa. Dopo tre prelievi, il 17 marzo scorso riceve la conferma: presenza di sangue occulto.
In medicina, questo è un segnale d’allarme rosso: la procedura standard prevede una colonscopia immediata per escludere o confermare la presenza di una neoplasia. Eppure, qui il sistema si è inceppato:
• 18 marzo: Il medico curante emette un’impegnativa con priorità per esecuzione entro 10 giorni.
• La risposta del CUP: Nonostante l’urgenza e l’esito dello screening, la prenotazione viene fissata a 11 mesi di distanza.
A cosa servono i protocolli di screening, le campagne pubblicitarie e gli uffici dedicati se, una volta individuato un potenziale malato, lo si abbandona a una lista d’attesa infinita?
“È lecito chiedersi a cosa servano queste sbandierate, e ben retribuite, campagne di prevenzione se gli utenti a rischio vengono abbandonati a se stessi,” attacca Gugliotta.
Il ritardo negli accertamenti strumentali non è solo un disservizio burocratico: è un fattore che compromette irrimediabilmente l’efficacia delle cure, trasformando una diagnosi precoce in una sentenza tardiva.
Secondo la Rete Civica Articolo 32, il problema non è tecnico, ma di gestione. La critica punta dritto ai vertici aziendali, accusati di essere “concentrati in tutt’altre faccende e non sempre trasparenti”.
L’appello finale è rivolto direttamente al Governo Regionale e ai referenti politici locali: si richiede la rimozione immediata di chi guida l’ASP di Ragusa. La gestione attuale viene definita “infarcita di abusi e disservizi”, incapace di garantire il diritto fondamentale alla salute sancito dalla Costituzione.
In una provincia che paga regolarmente le tasse per il servizio sanitario, ricevere una prenotazione a un anno di distanza per un sospetto tumore non è un errore di sistema: è un fallimento politico e umano che richiede decisioni drastiche e immediate.

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