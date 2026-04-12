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ScoglittiRace 2026: il Sindaco Aiello vince contro il vento e lancia la corsa al “bis”

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SCOGLITTI, 12 Aprile 2026 – Non è stata solo la bufera di vento a scuotere la ScoglittiRace 2026. Se gli atleti hanno dovuto lottare contro le raffiche per tagliare il traguardo, il vero scossone è arrivato a gara conclusa, direttamente dal palco di piazza Sorelle Arduino. In un mix di spontaneità e strategia politica, il Sindaco Francesco Aiello ha scelto la cornice della maratona per annunciare ufficialmente la sua ricandidatura alle elezioni amministrative del maggio 2027.
La manifestazione sportiva, svoltasi questa mattina nonostante condizioni meteo proibitive, è diventata la metafora perfetta per la linea politica del Primo Cittadino. Affiancato dall’Assessore allo sport Fabio Prelati e dall’Assessore delegato alla frazione Salvatore Avola, Aiello ha rotto gli indugi, smentendo categoricamente le voci che lo volevano stanco o pronto al ritiro.
“A conclusione di questa corsa, anche io dichiaro che voglio correre per la candidatura a Sindaco di questa città,” ha proclamato Aiello davanti al pubblico. “Questo mi consentirebbe di completare il lavoro che ho già iniziato”.
L’annuncio mette fine a mesi di speculazioni e “sussurri” di corridoio. Per chi ipotizzava un passo di lato, la risposta è stata netta: Aiello non solo resta in campo, ma rilancia con una visione che punta alla continuità. Il suo auspicio è quello di un mandato bis che rappresenti la naturale prosecuzione dei progetti avviati, definendosi — nei fatti e nelle intenzioni — un amministratore instancabile e coraggioso.
Con questo colpo di scena, la ScoglittiRace smette di essere solo un evento podistico e diventa il nastro di partenza della lunga campagna elettorale verso il 2027.
Mentre il vento della bufera sembra placarsi, inizia a soffiare quello, ben più imprevedibile, della politica vittoriese. Francesco Aiello ha già iniziato a correre: resta da vedere chi accetterà la sfida in questa nuova, lunghissima maratona per Palazzo Iacono.

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