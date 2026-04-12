Sinner Re di Montecarlo: Alcaraz battuto, Jannik torna n. 1

MONTERCARLO, 12 Aprile 2026 –

In una finale tesissima durata due ore e 15 minuti, l’azzurro ha sconfitto Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3. Una vittoria che non è solo un trofeo in bacheca, ma una vera e propria “vendetta” sportiva dopo le finali perse contro lo spagnolo nel 2025 a Roma e Parigi.

Da domani, Sinner scavalca Alcaraz e torna ufficialmente sul trono di numero uno del mondo.

Per il 24enne di Sesto Pusteria è il primo titolo Masters 1000 sulla terra battuta.

È il terzo titolo del 2026, dopo la doppietta sul cemento americano (Indian Wells e Miami).

Con questo successo, Jannik sale a quota 27 titoli in carriera.

Il primo set è stato una battaglia di nervi, risolta solo al tie-break (\bm{7-5}) grazie alla consueta freddezza dell’azzurro nei momenti cruciali. Nel secondo set, Sinner ha alzato il livello del pressing da fondo campo, strappando il servizio allo spagnolo e chiudendo la pratica sul \bm{6-3}.

Mentre il Principato celebra il suo nuovo re, i due campioni guardano già avanti con strategie opposte:

Carlos Alcaraz non ha tempo per rifiatare. Volerà subito in Spagna per difendere il titolo all’ATP 500 di Barcellona già dalla prossima settimana.

Jannik Sinner, forte del primato mondiale e della fatica accumulata, ha scelto il riposo. Salterà i prossimi tornei per tornare in campo direttamente al Masters 1000 di Madrid, con l’obiettivo di puntare dritto verso il sogno Roland Garros.

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