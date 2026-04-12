Volley. La Green Sport Modica vince 3 a 1 a Bronte e chiude al primo posto

Modica, 12 aprile 2026 – Nell’ultima giornata del campionato di serie D femminile girone D, la Green Sport Modica ottiene un altro successo chiudendo così la regular season con ben 16 vittorie e solamente 2 sconfitte.

Nel primo set la formazione guidata dal trio Borgese-Failla e Pellegrino impone il proprio gioco e con una buona fase di attacco e difesa chiude il set con il punteggio di 17/25.

Nel secondo set il sestetto modicano riesce a recuperare lo svantaggio di 2 lunghezze alla formazione di casa guidata dal tecnico Giuffrida riuscendo a chiudere il set con il punteggio di 21/25.

Nel terzo set la compagine modicana subisce la reazione della squadra di casa guidata da Capitan Triscari, che aggiudica il set con il punteggio di 25/14.

Nel quarto set il sestetto della contea di Capitan Melilli richiamato da coach Borgese chiude le sorti del match con il punteggio di 25/22.

Arrivano così altri 3 punti per la Green Sport che chiude la regular season in testa alla classifica e si prepara ai play-off promozione gold dove affronterà in gara di andata e ritorno la formazione l’Astra Stadium Catania.

Nel week-end altri appuntamenti importanti per la società modicana impegnata nei play-off promozione di prima divisione con la formazione guidata da duo Pellegrino-Borgese e nella gara interna della formazione di coach Lauretta nel campionato di seconda divisione femminile.

Ritornando al match di Bronte va sottolineata la buona prova di tutta la formazione modicana composta da Capitan Melilli, Cappello, Micca, Modica, Bellaera, Giannì, Failla oltre all’ottimo esordio di Crepuljar cl. 2012.

CICLOPE VOLLEY BRONTE 1 – ASD GREEN SPORT MODICA 3

(17/25;21/25;25/14;22/25)

Salva