Oro per Emma Floriddia della Kudos Pozzallo

Ragusa, 12 aprile 2026 – Giornata ricca di soddisfazioni alla Scuola dello Sport CONI di Ragusa, dove gli atleti e le atlete si sono distinti nelle competizioni del circuito Silver FGI (Federazione Ginnastica d’Italia).

A prendere parte al campionato individuale Silver GAF LB3-Base, sono scese in pedana le ginnaste provenienti sia dalla sede di Modica che da Pozzallo, che hanno offerto prove convincenti e ricche di grinta. Le atlete, allenate dai Tecnici Emanuela Terranova, Sabina Vindigni, Nadia Sessa e Marta Poidomani si sono distinte per precisione, eleganza e spirito competitivo, ottenendo risultati significativi e mettendo in luce il lavoro svolto durante la stagione.

Floriddia Emma dopo una impeccabile prova agli attrezzi conquista l’oro fra le Allieve prima fascia.

Medaglia d’argento per le ginnaste Abbondo Cristina e Baglieri Mariastefania rispettivamente fra le allieve quinta fascia e le junior seconda fascia.

Bronzo per Rubino Giulia e Iacono Alice rispettivamente fra le allieve quarta fascia e le junior seconda fascia.

Ottimi piazzamenti arrivano anche con le ginnaste Abbate Francesca, Floriddia Marta, Giurdanella Giulia, Musumeci Francesca, Schembari Giorgia, Gennuso Asia, Rendo Matilde, Scala Carlotta, Schininà Samantha, Sigona Nina, Iozia Kimberly, Petriliggieri Carola, Bellaera Erika, Buccheri Rebecca, Belluardo Denise, Lombardo Ludovica, Cerruto Ilenia e Scapellato Martina.

Grande risultato per il gruppo maschile allenato da Marta Poidomani, impegnato nel campionato a squadre Silver LA, che ha conquistato un prestigioso secondo posto, dimostrando impegno, determinazione e un costante miglioramento tecnico. La squadra, composta dai ginnasti Schininà Carmelo, Morana Roccasalvo Giorgio e Iachininoto Alessandro ha saputo affrontare la gara con concentrazione, confermandosi tra le realtà più competitive del campionato.

Una giornata importante per tutto il movimento ginnico locale, che continua a crescere grazie all’impegno degli allenatori e alla passione degli atleti.

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