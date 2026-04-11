Islamabad: colloqui tra ostacoli e speranze…di Rita Faletti

A Islamabad si apre oggi un delicato negoziato tra le delegazioni statunitensi e iraniane, con l’obiettivo di consolidare il cessate il fuoco di due settimane e, se possibile, porre le basi per la fine del conflitto. Nella capitale pachistana sono giunti JD Vance — considerato dagli osservatori iraniani il meno ostile al regime — insieme a Witkoff e Kushner. Per Teheran partecipano il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli Esteri Araghchi. A fare da mediatori sono il primo ministro Shahabaz Sharif e il capo delle Forze armate Munir, già impegnati nelle scorse settimane nella difficile preparazione di un’intesa. Il loro ruolo è cruciale: un fallimento ricadrebbe sulle loro spalle, mentre un successo rappresenterebbe non solo un passo verso la soluzione del conflitto, ma anche l’occasione per il Pakistan di tornare protagonista sulla scena internazionale dopo anni di isolamento. Ciò significherebbe riaprire i canali con Washington e garantirsi un sostegno prezioso in eventuali crisi future con l’India, soprattutto sulla spinosa questione del Kashmir. Le aspettative restano basse, ma l’attenzione è alta. Osservano con interesse l’Arabia Saudita, legata a Islamabad da un patto di mutua difesa; le frange più radicali dei Guardiani della Rivoluzione a Teheran; e la Cina, partner strategico del Pakistan. A frenare le speranze sono le condizioni poste dalle parti: dieci punti richiesti dall’Iran e quindici dagli Stati Uniti. Donald Trump è stato netto: «Hormuz riaprirà, con o senza l’Iran. Niente armi nucleari è il 99 per cento della questione». Lo Stretto, vitale per il commercio globale, è oggi ostaggio di Teheran. I Paesi del Golfo, che lo vogliono libero come sempre è stato, hanno già garantito a Trump il loro sostegno qualora la guerra dovesse riprendere contro un regime considerato minaccia comune. L’Iran, dal canto suo, non intende rinunciare a Hormuz come strumento di pressione: ha accettato il negoziato per evitare un’escalation incontrollabile e per presentare internamente il cessate il fuoco come una vittoria. Tra le sue condizioni figura l’alleggerimento delle sanzioni, ma Washington non può concederlo, né permettere che 460 chili di uranio arricchito al 60% restino nelle mani del regime. Le divergenze appaiono insanabili: le richieste di entrambe le parti sono agli antipodi e un compromesso sembra irraggiungibile. Inoltre, Teheran non è in grado di rimuovere le mine piazzate nello Stretto, un ostacolo tecnico che complica ulteriormente l’intesa. Israele, che non ha inviato una delegazione a Islamabad e si era opposto al cessate il fuoco, è il più scettico sull’esito dell’incontro. A Gerusalemme si è consapevoli che, nonostante l’indebolimento militare e la perdita di comandanti esperti, la Repubblica islamica conserva ancora capacità di ripresa. Tra le condizioni poste da Teheran vi è la richiesta di non subire ulteriori attacchi, ma Washington non può accettarla. Per Trump, l’Iran deve restare sotto pressione: «Il dito è sul grilletto», ha confermato Netanyahu, ribadendo la linea dura.

Salva