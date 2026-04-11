Sport e inclusione: al Verga di Comiso presentato il video “Le differenze che uniscono nello sport”

Comiso, 11 aprile 2026 – Si è svolto ieri , presso l’Istituto “Verga” di Comiso, un significativo momento di condivisione e riflessione dedicato ai valori dello sport come strumento di inclusione sociale. Nell’ambito del service distrettuale Lions per la Sicilia “Sport e inclusione”, è stato presentato il video “Le differenze che uniscono nello sport”, un progetto capace di raccontare, con forza ed emozione, come le diversità possano diventare un elemento di ricchezza e coesione. L’iniziativa è stata promossa dal Lions Club Comiso Terra Iblea, guidato dal presidente Rosario Alescio, alla presenza del Presidente dell’8ª Circoscrizione Gigi Bellassai, del Presidente di Zona Biagio Ciarcià e del referente del service Giuseppe Cicciarella.

Ad accogliere i partecipanti è stata la dirigente scolastica Maria Cafiso, che ha sottolineato l’importanza di iniziative educative capaci di valorizzare il rispetto reciproco, la collaborazione e l’inclusione all’interno del contesto scolastico e sociale.

Determinante il contributo della docente Tiziana Interlandi e della referente per l’inclusione Malvina Galofaro, insieme a tutti i docenti di sostegno dell’istituto, che hanno collaborato attivamente alla realizzazione e alla riuscita del progetto. Il video presentato ha suscitato grande partecipazione emotiva tra i presenti, evidenziando come lo sport possa rappresentare un linguaggio universale capace di abbattere barriere, promuovere l’integrazione e valorizzare ogni individuo nella sua unicità.

L’evento si inserisce nel più ampio impegno dei Lions sul territorio, volto a promuovere iniziative concrete a favore dell’inclusione, con particolare attenzione ai giovani e al contesto scolastico. Un’occasione che ha confermato, ancora una volta, il ruolo fondamentale della collaborazione tra istituzioni, scuola e associazionismo nella costruzione di una società più equa e inclusiva.

Nelle foto un momento della manifestazione.

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