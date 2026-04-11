Futuro Nazionale, gazebo per il tesseramento a Marina di Ragusa

MARINA DI RAGUSA, 10 Aprile 2026- Prima uscita pubblica a Ragusa di Futuro Nazionale, il partito fondato dal Generale Roberto Vannacci che sta riscuotendo molto successo ed interesse per le sue idee ferme di contrasto all’ immigrazione clandestina e di tutela della sicurezza.

Nella città iblea il referente è l’ Avvocato Michele Savarese che ha già raccolto molte adesione al partito futurista.

Domenica 12 Aprile verrà organizzato un gazebo informativo e ci sarà anche la possibilità di tesserarsi ed iscriversi a Futuro Nazionale per partecipare attivamente alla vita del partito o come semplice simpatizzante.

Il gazebo sarà presente a Marina di Ragusa, in Piazza Duca degli Abruzzi, dalle ore 9:30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20.

Futuro Nazionale è un partito di destra vera ed orgogliosa che vuole uno Stato forte in grado di difendere i cittadini e di tutelare gli interessi degli italiani. Per questo motivo propone la formula della “Tolleranza Zero” con chi delinque e la tutela assoluta di chi si difende da un’ aggressione. In queste prime settimane ho ricevuto tante manifestazioni di interesse e per tale motivo il gazebo di domenica sarà l’ occasione per esporre alla nostra città le idee di un movimento che ogni giorni cresce nei consensi.

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