  • 11 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 11 Aprile 2026 -
Politica | Ragusa

Futuro Nazionale, gazebo per il tesseramento a Marina di Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MARINA DI RAGUSA, 10 Aprile 2026- Prima uscita pubblica a Ragusa di Futuro Nazionale, il partito fondato dal Generale Roberto Vannacci che sta riscuotendo molto successo ed interesse per le sue idee ferme di contrasto all’ immigrazione clandestina e di tutela della sicurezza.

Nella città iblea il referente è l’ Avvocato Michele Savarese che ha già raccolto molte adesione al partito futurista.

Domenica 12 Aprile verrà organizzato un gazebo informativo e ci sarà anche la possibilità di tesserarsi ed iscriversi a Futuro Nazionale per partecipare attivamente alla vita del partito o come semplice simpatizzante.

Il gazebo sarà presente a Marina di Ragusa, in Piazza Duca degli Abruzzi, dalle ore 9:30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20.

Futuro Nazionale è un partito di destra vera ed orgogliosa che vuole uno Stato forte in grado di difendere i cittadini e di tutelare gli interessi degli italiani. Per questo motivo propone la formula della “Tolleranza Zero” con chi delinque e la tutela assoluta di chi si difende da un’ aggressione.  In queste prime settimane ho ricevuto tante manifestazioni di interesse e per tale motivo il gazebo di domenica sarà l’ occasione per esporre alla nostra città le idee di un movimento che ogni giorni cresce nei consensi. 

 

© Riproduzione riservata
596743

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube