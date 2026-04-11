Legalità tra le bancarelle: blitz di Guardia di Finanza e Polizia Locale al mercato di Vittoria

VITTORIA, 11 Aprile 2026 – Sabato di controlli serrati nel cuore commerciale di Vittoria. Le pattuglie della Guardia di Finanza e della Polizia Locale hanno setacciato il mercato settimanale in un’operazione congiunta volta a ripristinare l’ordine, contrastare l’abusivismo e garantire la sicurezza dei cittadini.

L’intervento, scattato nelle prime ore della mattinata, non è stato un semplice giro di perlustrazione, ma un’attività mirata alla verifica rigorosa delle licenze, della tracciabilità dei prodotti e del rispetto delle normative fiscali.

Il setaccio degli uomini in divisa ha portato alla luce diverse irregolarità tra i banchi di vendita. Ecco i numeri principali emersi al termine delle attività: 11 operatori commerciali controllati minuziosamente sotto il profilo amministrativo e fiscale, 50 kg di merce deperibile sequestrata: i prodotti sono risultati privi della documentazione necessaria a garantirne la provenienza o carenti dei requisiti igienico-sanitari per la messa in vendita, 9 sanzioni elevate: le multe riguardano violazioni che spaziano dalla mancata emissione di scontrini fiscali all’occupazione irregolare di suolo pubblico.

L’obiettivo del blitz va oltre la singola sanzione. Come sottolineato dalle forze dell’ordine, queste azioni servono a garantire una concorrenza leale: chi elude le regole, infatti, danneggia direttamente i numerosi operatori che lavorano onestamente versando tributi e rispettando le norme sanitarie.

foto Franco Assenza

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