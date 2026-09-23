L’ennesima diatriba fra Modica e Ragusa, che litigano per…50 centesimi

RAGUSA, 23 Settembre 2026 – A Ragusa è bastato un piccolo ritocco sul tabellone dei prezzi per far saltare il banco e riaccendere una delle rivalità più antiche e sentite dell’intera Sicilia: quella con la vicina Modica. La scintilla è scoccata sul web, dove la protesta di un cittadino (peraltro modicano, ma lo scrivo per mettere provocatoriamente altra legna sul fuoco, sia chiaro!) per il rincaro della tavola calda ha superato i confini del capoluogo, trasformandosi nell’ennesimo capitolo di una sfida storica.

La miccia è stata accesa nientepopodimeno che da un’arancina passata da 2 a 2,50 euro, un aumento del 25% che molti clienti hanno giudicato sproporzionato. L’indignazione e i piagnistei hanno preso una piega diversa quando nel dibattito è entrato il confronto con i “cugini” modicani. Molti utenti hanno infatti fatto notare come, a pochi chilometri di distanza, bar e rosticcerie di Modica hanno continuato e continuano a vendere lo stessa polpetta di riso, piselli, ragù e caciocavallo (o provola) a prezzi decisamente inferiori, senza rinunciare alla qualità.

Apriti cielo!!!! Non solo la benzina a due euro al litro, anche questo affronto culinario, no, non si può! Per i ragusani si è trattato di un vero e proprio smacco commerciale, che ha riaperto vecchie ferite identitarie. Da un lato, Ragusa affronta le lamentele di chi vede minato il proprio potere d’acquisto, mentre i ristoratori si difendono citando la mazzata dei costi di luce, gas e materie prime. Dall’altro lato, Modica incassa il colpo e si gode il ruolo di alternativa conveniente e fedele alla tradizione popolare.

Questa discrepanza economica dimostra come la rivalità tra le due città non sia solo una questione di campanile o di vecchi fasti storici, ma condizioni ancora oggi le scelte quotidiane dei consumatori. Se un tempo ci si scontrava per l’egemonia politica o culturale nel Val di Noto, oggi il terreno di scontro si è spostato sulla trasparenza dello scontrino e sulla ricetta perfetta. Al momento la polemica resta apertissima e, tra chi difende i commercianti e chi minaccia il boicottaggio(!), la “guerra dell’arancina” promette di far discutere ancora a lungo.

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