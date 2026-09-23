La Vallata Santa domenica è pronta ad essere restituita ai ragusani

Ragusa, 23 settembre 2026 – Completati i lavori di bonifica, piantumazione, riqualificazione e illuminazione, da sabato 26 settembre sarà aperta e liberamente fruibile tramite 4 accessi: “Via San Giuliano” (lato quartiere Cappuccini), “via Natalelli” (sotto al Bam), “sottopasso via Dalla Chiesa” (poco più in basso del parcheggio multipiano “Tribunale”) e “Carmine” (tra Ponte San Vito e il Santuario della Madonna del Carmine).

Le persone con disabilità potranno accedere dal Sottopasso di via Dalla Chiesa e, per un tratto più breve, da via San Giuliano.

Di seguito gli orari di apertura.

Sabato 26 settembre: dalle 17.00 alle 20.00

Domenica 27 settembre: dalle 10.00 alle 20.00

Da lunedì 28 settembre in avanti: dalle 10.00 alle 17.00

L’accesso è libero.

Inoltre, per celebrare la restituzione di questo spazio storico-naturalistico ai cittadini dopo decenni di oblio, nei primi due giorni di apertura è stato predisposto un fitto programma di attività aggiuntive su prenotazione.

Due gli appuntamenti più attesi, sempre a ingresso libero ma in questo caso senza necessità di prenotazione.

Sabato sera, alle 20.00, momento musicale d’eccezione con Giovanni Caccamo, da vivere risalendo dalla Vallata, sul Ponte della via Roma.

Domenica, alle 18.00, tutti con gli occhi al cielo per la spettacolare passeggiata “aerea” dell’equilibrista Giuseppe Di Bella che, accompagnato dalle percussioni dal vivo di Salvo Cirrincione, attraverserà la Vallata camminando su una slackline sospesa nel vuoto tra il Ponte San Vito e il Ponte Cappuccini.

Il pubblico potrà assistere alla performance da diverse postazioni: direttamente dai due ponti (San Vito e Cappuccini), dall’interno della Vallata stessa, oppure affacciandosi da via Dalla Chiesa e via San Giuliano.

Il programma completo del weekend è consultabile sul portale Ragusa Welcome al seguente link: https://www.ragusawelcome.com/it/scopri-ragusa/eventi/2026/settembre-2026/due-giorni-da-vivere-in-vallata.

“Ritroviamo un parco enorme, proprio nel cuore di Ragusa. Siamo sempre stati abituati – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – a considerare la Vallata Santa Domenica come un paesaggio da ammirare dall’alto, sporgendoci dai ponti. A partire da questo fine settimana, invece, sarà finalmente possibile viverla dal suo interno, in maniera stabile e duratura.

Sono convinto che chi scenderà qui per la prima volta rimarrà veramente sorpreso: non abbiamo solo recuperato una splendida area naturalistica, ma abbiamo ritrovato un pezzo della nostra storia. Un elemento in più per vivere Ragusa, scoprirne tutto il Centro storico, immergendosi nel verde e nella memoria.

L’invito è a venire a esplorare questo luogo, partecipando alle attività in programma o anche con una semplice passeggiata prima o dopo una visita alla Fam. Il momento musicale con Caccamo e la spettacolare performance del funambolo Di Bella aggiungeranno emozione all’emozione.”

“Dopo un imponente lavoro di bonifica che ha visto la rimozione di oltre 90 tonnellate di rifiuti e la complessa riparazione di numerose perdite fognarie in aree prima inaccessibili – prosegue l’assessore ai lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – la Vallata rinasce come una vera e propria oasi verde. Un luogo sorprendente, in cui la bellezza naturalistica si fonde con le tracce storiche ed estetiche del nostro passato: le antiche latomie, il lavatoio, il ponticello, il ballatoio del Ponte dei Cappuccini, le tombe, le carcare. Lungo il percorso sono state ricreate aree di sosta affinché si possa non solo passeggiare ma anche fermarsi, leggere un libro o godersi la natura. È un intervento strutturale che restituisce la Vallata in maniera duratura, per il quale voglio esprimere un forte ringraziamento a tutti i tecnici e alle imprese che per mesi hanno lavorato qui in ogni condizione”.

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