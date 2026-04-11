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Vittoria. Paura sulla SP 16: violento scontro frontale-laterale in Contrada Alcerito

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VITTORIA, 11 Aprile 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato lungo la Strada Provinciale 16, all’altezza del chilometro 4, in pieno tratto di Contrada Alcerito. L’impatto, avvenuto tra due utilitarie, ha causato momenti di forte apprensione per le condizioni dei conducenti coinvolti.
Per cause ancora al vaglio delle autorità, una Fiat Seicento blu e una Alfa Romeo MiTo rossa sono entrate in collisione. L’urto è stato particolarmente violento: entrambi i veicoli hanno riportato danni ingenti, con parti di carrozzeria e detriti scagliati su gran parte della carreggiata.
La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto sono giunte due ambulanze provenienti da Vittoria e Scoglitti.
Due persone sono rimaste ferite nello scontro. Dopo essere state stabilizzate sul posto dai sanitari, sono state trasferite d’urgenza in ospedale per ulteriori accertamenti.
Rilievi e ripristino della viabilità
La Polizia Locale di Vittoria ha effettuato i rilievi tecnici necessari a ricostruire la traiettoria dei veicoli e stabilire eventuali responsabilità. Gli agenti si sono inoltre occupati della gestione del traffico, che ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso.
foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata
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