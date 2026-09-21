Quando la prevenzione diventa un dovere…l’opinione di Rita Faletti

“Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”. “La mela non cade lontano dal melo”. Sono proverbi antichi che, pur non essendo verità assolute, contengono spesso una parte di saggezza. Certo, esistono eccezioni e ogni persona è diversa, ma è difficile negare quanto l’ambiente in cui si cresce influenzi il modo di vedere il mondo e di rapportarsi agli altri. Questa premessa mi porta a una riflessione sulla gravissima vicenda del tredicenne che ha accoltellato la propria insegnante, apparentemente per vendicarsi del debito in due materie ricevuto l’anno precedente. Un fatto già di per sé inquietante, reso ancora più grave da un particolare che colpisce profondamente: il telefonino posizionato sul casco per riprendere l’aggressione e divulgarla. E’ l’esaltazione della violenza. Di fronte a episodi simili ci si domanda: quali valori ha assimilato quel ragazzo? Quali esempi ha ricevuto? Naturalmente non è possibile conoscere fino in fondo la realtà di una famiglia né attribuirle automaticamente tutte le responsabilità. Ma, in generale, a genitori presenti e attenti non sfuggono dettagli, una frase buttata là, un comportamento “strano”. Con questo, intendo dire che è difficile non interrogarsi sul ruolo educativo degli adulti quando un minore arriva a concepire e mettere in atto un gesto così estremo. Successivamente si è appreso che i genitori hanno inviato un biglietto di scuse all’insegnante ricoverata in ospedale, la quale ha scelto di perdonare il ragazzo. Le scuse sono certamente un segno dovuto e apprezzabile, ma non possono esaurire la riflessione sulle cause che hanno portato a una simile aggressione. Il problema resta e merita di essere affrontato con serietà. Bisogna mettersi in testa che la diffusione della cosiddetta cultura del coltello, che sarebbe più corretto definire una subcultura della violenza, non nasce dal nulla. È favorita da superficialità, disattenzione e dalla progressiva banalizzazione di comportamenti che dovrebbero invece allarmarci. Anche l’idea di filmare e diffondere un atto violento rivela una preoccupante carenza di sentimenti e un impoverimento del senso del limite. Per questo ritengo che, accanto all’indispensabile lavoro educativo svolto da famiglie e scuole, sia necessario adottare misure concrete di prevenzione. L’installazione di metal detector e l’ispezione degli zaini all’ingresso degli istituti potrebbero rappresentare strumenti utili per ridurre il rischio che armi vengano introdotte nelle scuole. Non li considero un attacco alla libertà personale o alla privacy, bensì una presa d’atto dei tempi che viviamo e delle minacce che dobbiamo affrontare. Investire nella sicurezza significa assumersi precise responsabilità e tradurle in azioni concrete. Vi è poi un ulteriore aspetto che non dovrebbe essere sottovalutato: il rischio dell’emulazione. Episodi tanto eclatanti possono esercitare una pericolosa attrazione su soggetti fragili, immaturi o in cerca di visibilità. Per questo è importante che la risposta delle istituzioni sia chiara, ferma e tempestiva. Non per alimentare paure o invocare punizioni esemplari, ma per affermare con decisione che determinati comportamenti sono inaccettabili e non possono trovare alcuna forma di legittimazione. L’educazione al rispetto degli altri rimane fondamentale e irrinunciabile. Tuttavia, i suoi effetti richiedono tempo e non sempre producono i risultati sperati nell’immediato. Nel frattempo, è doveroso agire con determinazione, prevenendo i rischi e tutelando chi ogni giorno vive e lavora nelle scuole. La tolleranza è un valore prezioso, ma non può trasformarsi in inerzia quando sono in gioco la sicurezza e l’incolumità delle persone. E sul perdono, per quanto umanamente nobile, corre il rischio di essere scambiato per minimizzazione dell’accaduto.

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