Ragusa. Celebrata la festa di San Matteo, Patrono della Guardia di Finanza e dell’Ordine Commercialisti

Ragusa, 21 settembre 2026 – Oggi presso la cattedrale di San Giovanni Battista di Ragusa, si è tenuta la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo della diocesi Mons. Giuseppe La Placa, in onore di San Matteo apostolo ed evangelista, patrono del Corpo della Guardia di finanza e dell’Ordine dei Commercialisti.

La ricorrenza, istituita con “Breve Pontificio” di Pio XI del 10 aprile 1934, firmato dal Cardinale Eugenio Pacelli (futuro Papa Pio XII), vuole ricordare il particolare legame tra San Matteo, già esattore delle tasse, e coloro che oggi tutelano il patrimonio finanziario dello Stato. È stata un momento di riflessione che ha sottolineato il valore della legalità e della dedizione al servizio della comunità, rinsaldando il rapporto tra Guardia di finanza e gli Ordini professionali del settore economico e finanziario. Alla solenne funzione religiosa hanno partecipato le massime autorità civili e militari, il Presidente, Michelangelo Aurnia, e componenti del consiglio direttivo dell’Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili, una numerosa rappresentanza di finanzieri in servizio e in congedo della locale sezione dell’A.N.F.I. nonché i delegati delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Nel suo intervento conclusivo, il Comandante Provinciale della Guardia di finanza di Ragusa, Col. Gianbattista Vismara, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto agli intervenuti, ha ringraziato il Vescovo per le parole di vicinanza e riconoscenza espresse durante l’omelia nei confronti dei finanzieri, per la preziosa attività svolta a tutela della legalità e a favore della collettività

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