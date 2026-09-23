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Incendio a Donnalucata (Scicli): fumo e paura tra le abitazioni (VIDEO)

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DONNALUCATA (Scicli), 23 Settembre 2026 – Momenti di grande apprensione nella parte alta della borgata di Donnalucata, dove un vasto incendio si è sviluppato nei pressi di Contrada Torre, risalendo rapidamente da Via Patrasso e arrivando a lambire le abitazioni.
Secondo le prime ipotesi, non ancora confermate ufficialmente, il rogo potrebbe essere stato innescato dalla bruciatura di sterpaglie da parte di alcuni residenti della zona. Le fiamme, sfuggite rapidamente al controllo e alimentate dalla fitta vegetazione secca, si sono estese a macchia d’olio, avvolgendo alberi e terreni circostanti e lasciando dietro di sé una vasta scia di terra bruciata.
Momenti di tensione tra i residenti
Dalle immagini raccolte sul posto emergono chiaramente la gravità della situazione e la vicinanza del pericolo: alte e vivaci fiamme si sono levate a ridosso delle case, sprigionando una densa e alta colonna di fumo scuro visibile anche a notevole distanza.
Il rogo ha generato forte panico nel quartiere. Tra le voci spaventate dei presenti si è persino paventata l’ipotesi che il fuoco potesse aver raggiunto e intaccato alcune delle abitazioni limitrofe.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con le squadre d’intervento dedicate. I soccorritori sono attualmente al lavoro per domare e spegnere definitivamente i focolai, con l’obiettivo prioritario di mettere in sicurezza l’intera area ed evitare ulteriori danni alle strutture circostanti.

foto e video Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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