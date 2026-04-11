Milano Marathon 2026: c’è il pozzallese Fidone tra i grandi protagonisti

MILANO, 11 Aprile 2026 – Milano si prepara a vivere un fine settimana straordinario all’insegna dello sport con la Milano Marathon 2026, evento che si conferma tra i più importanti appuntamenti podistici a livello internazionale. Saranno 31.000 gli atleti al via, suddivisi tra: 16.000 staffettisti, 15.000 runner impegnati nella maratona completa.

Un evento globale che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da 120 paesi di tutto il mondo, con un’età media di 39 anni, a testimonianza di come la corsa sia uno sport trasversale, capace di unire generazioni e culture. Tra i protagonisti spicca Fabio Biagio Fidone che, ancora una volta, avrà l’onore di rappresentare Pozzallo in una manifestazione di così alto livello.

Per Fidone sarà la seconda maratona in appena 20 giorni dopo aver già affrontato nei primi 3 mesi una ultra da 50 km e diverse mezze maratone.

Un inizio di stagione intenso che conferma la sua crescita e continuità nel panorama endurance.

Tesserato con la Team Sempredicorsa ASD di Forlì, allenato da Lorenzo Lotti, Fidone rappresenta oggi una vera e propria garanzia nel mondo del podismo Nazionale che Internazionale dellamcategoria dei master, simbolo di determinazione, esperienza e passione.

Alla Milano Marathon 2026 di domenica Fidone non sarà soltanto un partecipante.

Sarà, infatti, capitano dei pacer delle 3h20, un ruolo di grande responsabilità che lo vedrà guidare centinaia di runner verso il proprio obiettivo cronometrico.

Un incarico prestigioso, frutto dell’esperienza maturata negli anni e della fiducia ricevuta dagli organizzatori, in particolare dall’ambassador di Milano Marathon Renzo Barbugian.

Fidone, atleta e collaboratore ufficiale di Wizz Air Milano Marathon 2026 partirà dalla griglia gialla alle 8:15, affrontando i 42 km con ritmo costante e precisione, con l’obiettivo di accompagnare gli atleti aiutarli a migliorare il proprio tempo portarli al traguardo sotto le 3 ore e 20 minuti.

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