Modica, stabilizzazione ASU: “Il “Cortocircuito” della Consigliera Floridia e la smentita (di Partito) che arriva dall’ARS”

MODICA, 11 Aprile 2026 – È una situazione che definire “singolare” appare quasi un eufemismo quella che sta interessando il dibattito sulla stabilizzazione dei lavoratori ASU all’interno del Comune di Modica. Un caso di “fuori sincro” politico che vede protagonista la consigliera DC Rita Floridia, la quale nelle scorse ore ha sollecitato pesantemente l’amministrazione comunale riguardo la stabilizzazione dei lavoratori Asu. L’esecutivo cittadino sbotta: “Floridia sembra procedere in una direzione diametralmente opposta rispetto a quella tracciata dai suoi stessi vertici regionali”.

Tutto ha inizio giovedì sera in aula, quando la consigliera Floridia ha presentato e fatto approvare una mozione che impegna l’amministrazione comunale ad attivare le procedure di stabilizzazione entro la scadenza perentoria del 30 giugno.

Nonostante i tentativi della maggioranza e persino di alcuni colleghi della stessa opposizione di ricondurla a più miti consigli, la consigliera è rimasta ferma sulle sue posizioni. Il punto sollevato dall’amministrazione è semplice ma cruciale:

“Il Comune non è il destinatario corretto per tale sollecito, poiché la competenza decisionale spetta alla Regione Siciliana. I termini attuali sono tecnicamente inattuabili senza una proroga al 31 dicembre 2027, come già confermato dalle interlocuzioni con il Dirigente regionale del dipartimento Lavoro, il dottor Foti”.

A riportare la realtà dei fatti sul piano istituzionale non è, però, solo l’amministrazione, ma lo stesso deputato di riferimento della consigliera, l’onorevole Ignazio Abbate.

Con un post che sa di sonora smentita, Abbate ha annunciato di aver convocato per martedì 14 aprile una seduta della I Commissione Affari Istituzionali all’ARS. L’obiettivo? Esattamente quello che la Floridia ha rifiutato di ascoltare in aula: chiedere la proroga della scadenza al 31 dicembre 2027 per concedere agli Enti Locali il tempo tecnico necessario a completare le assunzioni.

Una posizione, quella di Abbate, che ricalca fedelmente quanto già proposto dal gruppo consiliare di Forza Italia, che in una propria mozione chiedeva al Presidente della Regione e all’Assessorato al Lavoro una norma regionale per lo slittamento dei termini.

“Mentre la politica d’aula vive questi momenti di scollamento interno – dicono da Palazzo San Domenico – l’amministrazione comunale continua a muoversi sui binari della concretezza. Il dialogo con i vertici regionali — in primis con il dottor Foti — è costante e punta a ottenere risposte reali.

L’obiettivo finale resta unico e condiviso: dare certezze ai lavoratori ASU. Tuttavia, per farlo, servono atti normativi regionali solidi e tempi tecnici adeguati, non forzature d’aula che rischiano di trasformarsi in promesse vane. Resta il dato politico: non è la prima volta che la consigliera Floridia appare “disallineata” rispetto al suo parlamentare di riferimento. Tant’è!

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