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Cultura | Scicli

Scicli. Una serata in memoria del professor Bruno Ficili, uomo della Pace

A palazzo Mormino, per iniziativa dell'associazione Il Molo e dell'Amministrazione comunale
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Scicli, 23 settembre 2026 – Un uomo che ha legato il suo nome alla Pace nel mondo. È stato ricordato nel corso di una serata dedicatagli a Palazzo Mormino, sede della delegazione comunale di Donnalucata, il professore Bruno Ficili, per anni promotore delle Giornate Internazionali della Pace, che tanti ospiti da tutto il mondo raccolsero intorno al tema della convivenza civile tra i popoli. Ficili è scomparso nell’agosto del 2020 ed era legato a Scicli, sua città d’origine, e a Donnalucata dove trascorreva le vacanze estive. Educatore, direttore didattico a Priolo Gargallo nel siracusano, è stato autore di diverse pubblicazioni, tra le quali, “L’educazione alla pace”, Sciascia editore, Caltanissetta 1989 e nel 1996 con Emanuele Romeo Editore, Siracusa, “L’umanità al bivio”, entrambi a sua cura. Instancabile promotore di una conferenza annuale sulla Pace, nel 1999 fu suo ospite il pugile Muhammad Alì, nato Cassius Marcellus Clay.

A intervenire sul palco del giardino di palazzo Mormino, il sindaco Mario Marino e l’assessore alla cultura Giuseppe Mariotta. Marino ha annunciato l’organizzazione di un evento, per i primi mesi del 2027, sul tema della Pace in cui Ficili sarà onorato e ricordato. Alla serata, presente anche il vicesindaco Giuseppe Causarano, erano ospiti il figlio del professore Ficili, Paolo, e Daniele Caviglia, professore ordinario di storia delle relazioni internazionali all’Università Kore di Enna, e Anna Halytska, vicepresidente dell’associazione italo-ucraina “I Nuovi Confini Onlus”.

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