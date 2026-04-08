FdI Modica: una panchina tricolore al Pizzo per onorare la memoria delle vittime delle foibe e l’esodo Giuliano-Dalmata

Modica, 08 aprile 2026 – Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Modica, per voce del suo coordinatore Marco Nanì, esprime pieno sostegno all’iniziativa “in ogni città una panchina tricolore”, promossa dai giovani di Gioventù Nazionale. L’opera verrà inaugurata sabato 11 aprile alle ore 16:00 presso la suggestiva zona panoramica del Pizzo, un luogo simbolo della nostra città che da oggi si arricchisce di un profondo significato civile.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica sull’Esodo Giuliano-Dalmata e sulle atrocità delle foibe commesse al termine del secondo conflitto mondiale. La panchina sarà un tributo perenne agli italiani di Istria, Fiume, Dalmazia e Venezia

Giulia.

“Abbiamo sposato con convinzione l’iniziativa dei ragazzi di Gioventù Nazionale,” afferma Marco Nanì. “Questa panchina al Pizzo vuole restituire dignità alle migliaia di connazionali vittime della ferocia dei comunisti titini. Rappresenta una testimonianza viva per onorare chi fu costretto all’esilio, strappato ai propri affetti e alle proprie case esclusivamente per l’orgoglio di essere italiano.”

“È doveroso ricordare – prosegue la nota – che la Sicilia svolse un ruolo fondamentale nell’accoglienza degli esuli. La nostra terra fu un porto sicuro dove l’umanità prevalse sul pregiudizio, offrendo rifugio a chi fuggiva dal terrore. Anche la provincia di Ragusa fece la propria parte con generosità: molti esuli rimasero nell’isola, ricostruendo da zero una nuova vita e integrandosi perfettamente nel nostro tessuto sociale. Oggi si stimano oltre 20.000 discendenti di istriani e dalmati in Sicilia, testimonianza vivente di un legame indissolubile.”

“Questa panchina tricolore — conclude Nanì — non è solo un monumento, ma un monito per le future generazioni. Ricordare oggi i martiri delle foibe e gli esuli del confine orientale è un atto di dignità nazionale e di verità storica, troppo spesso oscurata.”

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