La ditta Busso dona due defibrillatori portatili alla città di Comiso

Comiso, 08 aprile 2026 – La ditta Busso ha donato due defibrillatori portatili alla città. “Sono stati donati alla Protezione Civile per il supporto che garantisce sempre alla cittadinanza”. L’annuncio del sindaco, Maria Rita Schembari.

” Due defibrillatori portatili del valore di mille euro ciascuno sono stati donati dalla ditta Busso alla città di Comiso – dichiara il primo cittadino – segnatamente alla nostra Protezione Civile Comunale. Tutti i volontari hanno fatto alcuni mesi fa un corso di primo soccorso BLS-D, tenuto dal dott. Giuseppe Molino primario del pronto soccorso all’ospedale di Vittoria, presso la sede C.O.M ( centro operativo misto di Protezione Civile) di Comiso e quindi uno dei due defibrillatori sarà fisso in sede, vicino tra l’altro al mercato ortofrutticolo dove la frequenza quotidiana di persone è innumerevole, e l’altro sarà sempre in dotazione alla pattuglia 155 della nostra P.C che, spesse volte, supporta e aiuta la cittadinanza in momenti di aggregazione , quindi di grande affluenza di pubblico. È un dono, quello della Busso, di cui siamo particolarmente grati quindi sia io – ancora la Schembari- sia il vice sindaco Giuseppe Alfano abbiamo accolto l’8 aprile nella mia stanza questa donazione con grande affetto”.

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