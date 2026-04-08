  • 8 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 8 Aprile 2026 -
Attualità | Comiso

La ditta Busso dona due defibrillatori portatili alla città di Comiso

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 08 aprile 2026 – La ditta Busso ha donato due defibrillatori portatili alla città. “Sono stati donati alla Protezione Civile per il supporto che garantisce sempre alla cittadinanza”. L’annuncio del sindaco, Maria Rita Schembari.

” Due defibrillatori portatili del valore di mille euro ciascuno sono stati donati dalla ditta Busso alla città di Comiso – dichiara il primo cittadino – segnatamente alla nostra Protezione Civile Comunale. Tutti i volontari hanno fatto alcuni mesi fa un corso di primo soccorso BLS-D, tenuto dal dott. Giuseppe Molino primario del pronto soccorso all’ospedale di Vittoria, presso la sede C.O.M ( centro operativo misto di Protezione Civile) di Comiso e quindi uno dei due defibrillatori sarà fisso in sede, vicino tra l’altro al mercato ortofrutticolo dove la frequenza quotidiana di persone è innumerevole, e l’altro sarà sempre in dotazione alla pattuglia 155 della nostra P.C che, spesse volte, supporta e aiuta la cittadinanza in momenti di aggregazione , quindi di grande affluenza di pubblico. È un dono, quello della Busso, di cui siamo particolarmente grati quindi sia io – ancora la Schembari- sia il vice sindaco Giuseppe Alfano abbiamo accolto l’8 aprile nella mia stanza questa donazione con grande affetto”.

© Riproduzione riservata
596473

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube